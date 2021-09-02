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Сечин попросил Путина сделать «Роснефть» экспортером газа по «Северному потоку-2»

  • 2.09.2021, 17:12
Сечин попросил Путина сделать «Роснефть» экспортером газа по «Северному потоку-2»

Сейчас это место занимает «Газпром».

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что компания «Роснефть» попросила президента Владимира Путина разрешить ей экспортировать газ в Европу по трубопроводу «Северный поток-2». Об этом пишет «Интерфакс».

Путин поручил правительству проработать этот вопрос. «В настоящий момент ожидаем мнение наших министерств, которые отрабатывают обращение, и потом [вопрос] будет обсуждаться в правительстве», — сказал Новак.

Он не стал комментировать, позволит ли разрешение на экспорт газа для «Роснефти» снять ограничения на использование «Северного потока-2» в рамках европейского законодательства: «На сегодняшний день наше законодательство сформировано таким образом, что у нас единый экспортер в России. Все, что касается других вопросов, требует рассмотрения».

Ранее «Коммерсант» рассказал о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой разрешить компании экспорт 10 млрд кубометров газа в год через агентское соглашение с «Газпромом» (единственным экспортером). По данным газеты, Сечин предложил платить с этих поставок увеличенный налог на добычу газа и привел это в качестве главного аргумента: как пишет «Коммерсант», по словам главы «Роснефти», это позволит получить в бюджет до 37 млрд рублей ежегодно. При этом «Роснефть» планирует нарастить добычу только в следующем году, сейчас же у компании свободных значимых объемов нет, отметила газета.

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