Стали известны лидеры по росту цен на овощи

Стали известны лидеры по росту цен на овощи1
- 2.09.2021, 17:19
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Инфляция в Беларуси разгоняется.
Морковь и свекла подорожали больше всего из всех овощей с начала года.
К такому выводу пришло «Радыё Свабода», когда проанализировало данные официальной статистики.
В январе 2021 года морковь стоила 0,89 рубля за килограмм, в июле — уже 2,66 рубля. Тогда как свекла в январе стоила 0,83 рубля за килограмм, в июле —2,61 рубля за килограмм.
Таким образом, морковь и свекла подорожали втрое.
Цены на второй овощ в основном также значительно увеличились. Так, лук за 7 месяцев подорожал на 60%, картофель — на 65%.