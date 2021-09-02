Стали известны лидеры по росту цен на овощи 1 2.09.2021, 17:19

2,908

Инфляция в Беларуси разгоняется.

Морковь и свекла подорожали больше всего из всех овощей с начала года.

К такому выводу пришло «Радыё Свабода», когда проанализировало данные официальной статистики.

В январе 2021 года морковь стоила 0,89 рубля за килограмм, в июле — уже 2,66 рубля. Тогда как свекла в январе стоила 0,83 рубля за килограмм, в июле —2,61 рубля за килограмм.

Таким образом, морковь и свекла подорожали втрое.

Цены на второй овощ в основном также значительно увеличились. Так, лук за 7 месяцев подорожал на 60%, картофель — на 65%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».