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Стали известны лидеры по росту цен на овощи

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  • 2.09.2021, 17:19
  • 2,908
Стали известны лидеры по росту цен на овощи

Инфляция в Беларуси разгоняется.

Морковь и свекла подорожали больше всего из всех овощей с начала года.

К такому выводу пришло «Радыё Свабода», когда проанализировало данные официальной статистики.

В январе 2021 года морковь стоила 0,89 рубля за килограмм, в июле — уже 2,66 рубля. Тогда как свекла в январе стоила 0,83 рубля за килограмм, в июле —2,61 рубля за килограмм.

Таким образом, морковь и свекла подорожали втрое.

Цены на второй овощ в основном также значительно увеличились. Так, лук за 7 месяцев подорожал на 60%, картофель — на 65%.

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