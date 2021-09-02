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Pfizer начинает испытание таблеток от COVID-19 на людях

  • 2.09.2021, 17:26
  • 4,414
Pfizer начинает испытание таблеток от COVID-19 на людях

Это завершающий этап испытаний препарата.

Тестирование нового препарата будет проводиться на 1140 взрослых, которые не нуждаются в госпитализации.

Фармацевтическая компания Pfizer начинает тестировать таблетки от коронавируса на пациентах с симптомами COVID-19. Отмечается, что это - завершающий этап испытаний нового перорального препарата, сообщает Reuters.

Отмечается, что испытания будут проводиться на 1140 взрослых, которые не нуждаются в госпитализации.

В частности, компания работает над разработкой противовирусной таблетки PF-07321332, которую можно будет принимать при первых симптомах коронавируса. Препарат предназначен для блокировки активности ключевого фермента, необходимого для размножения коронавируса.

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