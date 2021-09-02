Археологи сделали в Турции уникальное открытие 2.09.2021, 17:48

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Найдена могила правителя.

Археологи на востоке Турции раскопали могилу человека, которого похоронили вместе с четырьмя лошадями, крупным рогатым скотом, овцой и собакой, сообщает «Зеркало недели. Украина».

Останки обнаружили на месте древней крепости Чавуштепе недалеко от турецкого города Ван.

Возраст захоронения составляет около 2800 лет, и, вероятно, человек был представителем правящей или военной элиты Королевства Урарту. Это первое подобное захоронение человека с животными из урартских археологических памятников.

Руководитель раскопок профессор Рафет Чавушоглу заявил, что в ходе исследований, его команда обнаружила гробницу на своем первоначальном месте. Они раскопали могилу человека, которого похоронили со своими животными.

Помимо животных, рядом с ним археологи нашли глиняные изделия, масляную лампу с лампочкой, которую ранее никто никогда не видел.

Место, где нашли захоронение сейчас известно как замок Чавуштепе. Его построил урартский король Сардури II, который правил 764−735 года до нашей эры.

На территории также находятся остатки королевского дворца Сардури, храм, крепостные стены и хозяйственные постройки.

Могила все еще находится в процессе раскопок. Кости извлекут для анализа и датировки в лаборатории.

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