Дзержинск завалило мусором

Дзержинск завалило мусором4
- 2.09.2021, 17:56
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Чиновники даже не знают, как им оправдываться.
Жители Дзержинская жалуются на переполненные мусорки. Фотографии заваленных отходами контейнеров появились в телеграм-канале «Беларусь за МКАДом».
Оказалось, что местные власти о проблеме знают. В беседе с журналистом Mlyn.by зампред райисполкома Денис Прокопчик, который курирует ЖКХ, сообщил, что к уборке уже привлечена необходимая техника.
— Почему все-таки возникла такая ситуация?
— На данный момент не готов ответить, в чем конкретно была проблема, — ответил Денис Прокопчик.