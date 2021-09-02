Дзержинск завалило мусором 4 2.09.2021, 17:56

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Чиновники даже не знают, как им оправдываться.

Жители Дзержинская жалуются на переполненные мусорки. Фотографии заваленных отходами контейнеров появились в телеграм-канале «Беларусь за МКАДом».

Оказалось, что местные власти о проблеме знают. В беседе с журналистом Mlyn.by зампред райисполкома Денис Прокопчик, который курирует ЖКХ, сообщил, что к уборке уже привлечена необходимая техника.

— Почему все-таки возникла такая ситуация?

— На данный момент не готов ответить, в чем конкретно была проблема, — ответил Денис Прокопчик.

Фото: t.me/zamkadomby

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