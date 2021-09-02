На каком глобусе они живут?2
- Николай Борисов
- 2.09.2021, 18:20
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Реально ли они верят во всякую чушь, которую порой несут?
Ну, насчет Семилетней войны вместо Северной — это, разумеется, оговорка, которую каждый из нас может допустить.
Но вот насколько на ином глобусе живут условные Путин с Патрушевым?
Реально ли они верят во всякую чушь, которую порой несут?
Или — это только для сплочения последователей (а, может быть, и что-то вроде "оленя китайского императора", который на самом деле был лошадью)?
Верят ли они во все эти нооскопы, гиперзвуковые "Буревестники", генетическое оружие?
В то, что православие ближе к исламу, чем к католицизму (Путин)?
В то, что не Малюта убил Филиппа (Колычева)?
В борьбу духа моря с духом суши?
В "русичей" при Юстиниане Великом и прочую чудиновщину, задорновщину и петуховщину?
"Христос был русским и родился на Северном полюсе... ой, то есть русский этнос возник на Северном полюсе миллион лет назад" — спародировал я такую фолк-хистори еще в 1998 году.
Или таки дураки не становятся Путиными и Патрушевыми?
А как же сами-знаете-кто? Тот верил же в полую Землю и в борьбу вечного огня и льда!
Ну, он ефрейтором был, — скажете...
Вообще-то до этого он себя великим зодчим мнил.
И много чего поназиждил в своей стране, и не только автобаны...
Тоже дураки к такой власти не приходят, — скажете?
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