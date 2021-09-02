Больше всего стран признали вакцину AstraZeneca 2.09.2021, 18:39

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фото: reuters

Привитые вакциной AstraZeneca могут путешествовать в более чем 140 стран мира.

Привитые вакциной AstraZeneca могут путешествовать в более чем 140 стран мира, не делая при этом ПЦР-тестов и не находясь на самоизоляции. Рейтинг COVID-вакцин для привитых, которым открыто больше всего стран, составило издание VisaGuide.World, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

"AstraZeneca европейского и корейского производства признана в более 140 странах мира. AstraZeneca/Covishield индийского производства - в 60 странах", - говорится в сообщении.

Препарат против коронавируса Comirnaty/Pfizer признали 125 стран; Moderna - 86 стран; CoronaVac/ Sinovac - 48 стран.

В Минздраве Украины подчеркнули, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на территорию страны с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ. Эти требования могут меняться.

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