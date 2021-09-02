Россия вывезла в Якутию две тысячи донецких и луганских шахтеров 16 2.09.2021, 19:10

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Иллюстрационное фото

Путин начинает программу заселения Зауралья.

Россия перевозит в Якутию украинских шахтеров с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. За Урал отправили две тысячи шахтерских семей, такое решение принял работодатель горняков – российский холдинг «Колмар», пишет «Обозреватель».

Официальной причиной такого решения стал отказ от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают, сообщил «РБК» глава холдинга Артем Левин.

Все переехавшие шахтеры и члены их семей уже получили гражданство РФ и поселились в городе Нерюнгри. Компания призналась, что помогла горнякам получить российские паспорта.

Украинские шахтеры едут в Якутию из-за отсутствия работы на оккупированных территориях. Многие шахты Донбассе сейчас заброшены и затоплены. Жители Якутии не хотят работать на местных шахтах из-за низких зарплат и тяжелых условий труда.

Холдинг «Колмар» включает угледобывающие предприятия, трейдинговые и логистические компании. Все они занимаются добычей, обогащением и поставками угля из Якутии.

В 2016 году холдинг нанял 200 украинских шахтеров. Тогда гендиректором «Колмара» был Сергей Цивилев, который в 2018 стал замгубернатора Кемеровской области. Цивилев владел 70% акциями «Колмара», после назначения замгубернатора эти акции перешли к его жене. Сергей Цивилев - уроженец Мариуполя.

30% акций принадлежит Геннадию Тимченко – известному российскому миллиардеру, который активно инвестирует в энергетические проекты. Тимченко близок к президенту РФ Владимиру Путину, в 1990-х годах он вместе с Путиным участвовал в приватизации предприятий в Санкт-Петербурге.

5 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что в Сибири нужно построить до пяти крупных городов, которые стали бы экономическими центрами. Каждый из городов должен отвечать за конкретную сферу деятельности.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300-500 тысяч, лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести», - цитирует российского министра «Коммерсант».

Шойгу также выразил сожаление о том, что в современной России нельзя реализовать такие крупные проекты, какие реализовывались при СССР. То есть, за счет бесплатной рабочей силы, львиную долю которой составляли узники ГУЛАГа.

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