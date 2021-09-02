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В Могилеве не продлили контракт с легендарным детским хирургом

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  • 2.09.2021, 19:16
  • 4,684
В Могилеве не продлили контракт с легендарным детским хирургом
фото: Михаил Еловой/facebook

Михаил Еловой 47 лет своей жизни отдал неотложной хирургии.

1 сентября свое последнее дежурство провел заведующий детской хирургией Могилевской областной детской больницы Михаил Еловой. Об этом врач написал на своей странице в соцсети.

Михаил Макарович 47 лет своей жизни отдал неотложной хирургии. Из них 32 года он отработал заведующим отделением детской хирургии. В сентябре с ним не продлили контракт, сообщает телеграм-канал MayDay.

В соцсетях врач разместил фотографии своего последнего дежурства: работа в операционной и торжественные проводы в актовом зале больницы.

— Не было человека или врача в Могилевской области, который бы не знал, кто такой Еловой. И не было ни одного детского хирурга в стране, который бы не знал, кто такой Михаил Макарович, — сказали на прощание коллеги.

Напомним, что осенью прошлого года жену Михаила Макаровича Наталью после «Марша пенсионеров» задержали сотрудники милиции.

В Могилевскую областную детскую больницу Михаил Макарович пришел в 1980 году. До этого 5 лет работал хирургом городской больницы скорой медпомощи. При нем были определены уровни оказания хирургической помощи детям в районах области и в специализированных детских хирургических отделениях, что позволило добиться хороших результатов лечения детей с хирургической патологией. С 2000 до 2010 год был увеличен диапазон оперативных вмешательств у детей с врожденными пороками развития, внедрены современные методики лечения гнойно-септических заболеваний и лапароскопические операции, сообщается на сайте детской больницы.

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