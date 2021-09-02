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В Украине зарегистрирован первый водородный автомобиль

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  • 2.09.2021, 19:19
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В Украине зарегистрирован первый водородный автомобиль

Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу.

В Украине прошел сертификацию и получил регистрационный номер первый водородный автомобиль – Toyota Mirai. Об этом сообщил председатель экспертной рабочей группы по вопросам водородной энергетики в совете Минэнергетики Александр Репкин на своей Facebook-странице.

"Процесс сертификации был достаточно сложным и продолжительным. Прошло полтора месяца, прежде чем мы получили украинский номер. Но, после это, для всех, кто захочет растаможить водородный автомобиль, процедура займет не более трех дней", – написал Репкин.

Он добавил, что на данном этапе начинается создание инфраструктуры для водородного транспорта и строительство первой заправки.

Также, в скором времени будет сертифицирован второй водородный автомобиль.

"Мы с командой Украинского водородного совета вместе с экспертами, разрабатывающими водородную стратегию, активно работаем над развитием водородной энергетики в Украине чтобы сделать страну экспортером водорода в Европу", – резюмировал Репкин.

Toyota Mirai — водородный гибридный автомобиль на топливных элементах. Впервые был представлен в ноябре 2013 года на Токийском автосалоне. Автомобиль основан на концепт-каре Toyota FCV. Продажи в Японии стартовали 15 декабря 2014 года по цене $57500, в США и Европе начались в четвертом квартале 2015 года. Автомобиль не производит вредных выбросов в атмосферу, вместо угарного газа из выхлопной трубы выходит водяной пар, преобразующийся в воду.

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