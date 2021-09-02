В Беларуси появилась первая осенняя клубника

В Беларуси появилась первая осенняя клубника2
- 2.09.2021, 19:52
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Цена удивляет.
О том, что на белорусских рынках начали торговать осенней клубникой, сообщил ресурс Medya-Polesye.
Журналист заметили на рынках 2 сентября эту летнюю ягоду. Причем это сразу несколько прилавков торговцев с клубникой привлекают внимание покупателей. Ягоды осеней клубники красивые - буквально одна в одну.
- Продавцы говорят, что химией клубника не напичкана, - уточняют журналисты.
А еще добавляют, что благодаря существованию самых разных сортов и тепличным условиям клубнику можно выращивать даже и круглый год.
Понятно. А вот какая цена вопроса?
- Килограмм первой осенней стоит 10 рублей, - передает ресурс.
Как думаете, такая цена клубники в Беларуси в сентябре это дорого или вполне подъемлемо для кошелька, если хочется чего-то вкусного и необычного?