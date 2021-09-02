Политолог: Польша может признать режим Лукашенко террористическим 2.09.2021, 20:06

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Режим может заплатить большую цену за созданный на границах ЕС миграционный кризис.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец заявил «МК», что пока в Польше не наблюдается значительный приток мигрантов, однако в СМИ, в том числе на телевидении, активно обсуждают миграционный кризис. «Введение чрезвычайного положения продиктовано тем, что Польша чувствует угрозу, которая исходит со стороны Беларуси. Отношения между Варшавой и Минском всегда были напряженными, но такого накала они никогда прежде не достигали. При этом Польша делает достаточно много для поддержания противников Лукашенко, в том числе было выдано несколько тысяч виз для белорусов, которые решили покинуть родину», - говорит эксперт.

По словам Болкунца, в польских СМИ встречаются разные мнения относительно того, каким должен быть ответ на действия Минска. Одни считают, что Польша должна перестать закупать нефтепродукты, поступающие в страну с территории Беларуси, должна остановить всю торговлю с соседней страной и так далее. Другие предупреждают, что Беларусь может действовать не самостоятельно, а при поддержке или по наводке России.

«Если же польские власти пойдут на поводу у общественного мнения, экономике Беларуси будет нанесен тяжелый удар. Полностью закрытый транзит грузов приведет к тому, что России и Китаю придется искать другой маршрут для своих товаров. При этом сейчас через Беларусь проходит весь транзит грузов по Новому шелковому пути. Кроме того, Варшава может официально признать режим Александра Лукашенко террористическим», - подчеркивает Болкунец.

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