закрыть
2 сентября 2021, четверг, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украина впервые транспортировала нефть из Великобритании

  • 2.09.2021, 20:12
Украина впервые транспортировала нефть из Великобритании

Об этом сообщила Укртранснафта.

Укртранснафта впервые транспортировала нефть сорта Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба компании.

После проверки качественных показателей сырья, компания начала его прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Таким образом Укртранснафта увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми.

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта имеет опыт транспортировки еще семи сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»