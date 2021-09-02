Украина впервые транспортировала нефть из Великобритании 2.09.2021, 20:12

Об этом сообщила Укртранснафта.

Укртранснафта впервые транспортировала нефть сорта Flotta Gold, которая добывается около Оркнейских островов (Шотландия, Великобритания). Об этом сообщает пресс-служба компании.

После проверки качественных показателей сырья, компания начала его прием в нефтетранспортную систему для дальнейшей транспортировки на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Нефть будет транспортироваться по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг".

Таким образом Укртранснафта увеличила корзину сортов нефти, которые транспортировались нефтетранспортной системой Украины, до восьми.

Кроме перекачки нефти из украинских месторождений, Укртранснафта имеет опыт транспортировки еще семи сортов импортной нефти: Urals, Azeri Light, Bakken, El Sharara, WTI, Saharan Blend и Flotta Gold.

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