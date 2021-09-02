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В Светлогорске сосна упала на многоэтажку и разбила окна

  • 2.09.2021, 20:51
  • 3,306
В Светлогорске сосна упала на многоэтажку и разбила окна

Видеофакт.

В микрорайоне Молодежный в Светлогорске сильный ветер вырвал с корнем сосну. Дерево упало на дом, разбив окна в нескольких квартирах, пишет ranak.me.

Фото: ranak.me

По словам жильцов дома, в какое именно время все произошло, никто точно не знает. Последствия непогоды заметили лишь утром.

— Я подошла — разбито окно, да и все, — рассказала женщина, проживающая на шестом этаже. — Сразу даже и не поняла, а потом смотрю, сосновые иголки на балконе. Думаю, откуда они взялись. Присмотрелась — ага. Вышла на улицу, посмотрела. Потом позвонила в 115. Сосна очень крепкая была, я никогда бы не подумала, что упадет. Она на глазах наших росла. Видите, сколько шишечек, никакой заболеваемости, ничего.

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