закрыть
2 сентября 2021, четверг, 23:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Предприятия Беларуси с начала года уволили больше 410 тысяч работников

3
  • 2.09.2021, 21:03
  • 4,708
Предприятия Беларуси с начала года уволили больше 410 тысяч работников
иллюстрационное Фото

В строительстве и в здравоохранении отток кадров наблюдается на протяжении последних семи месяцев подряд.

С начала года организации уволили почти 412 тысяч человек, а приняли — на 50 тысячи меньше, следует из данных Белстата. К примеру, в строительстве и в здравоохранении и сфере соцуслуг отток кадров наблюдается на протяжении последних семи месяцев подряд. В этих отраслях наниматели активнее увольняют работников, чем принимают новичков. Zerkalo.io посмотрело, как ситуация с увольнениями отличается по сферам деятельности.

За 7 месяцев этого года организации, по официальной статистике, приняли на работу 361 655 человек, а уволили — 411 545. Здесь не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В июле организации отдали трудовые книжки 74 тысячам человек, а приняли на работу — на 1,7 тысячи работников меньше. Для сравнения: годом ранее ситуация была иной, тогда трудоустроенных было на 5,7% больше, чем уволенных.

Активнее трудоустраивали в июле нынешнего года, чем увольняли в таких сферах, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, услуги по временному проживанию и питанию, а также творчество, спорт, развлечения и отдых. Остальные отрасли активнее прощались с работниками, чем принимали новичков.

В образовании, к примеру, уволили в июле 10 436 человек (взяли — 7609), в здравоохранении отдали трудовые книжки 7687 работникам (приняли — 5452). В этих сферах деятельности похожая ситуация была и годом ранее, уволенных было больше принятых (правда, разбежка была менее заметной).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»