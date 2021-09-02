Предприятия Беларуси с начала года уволили больше 410 тысяч работников 3 2.09.2021, 21:03

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иллюстрационное Фото

В строительстве и в здравоохранении отток кадров наблюдается на протяжении последних семи месяцев подряд.

С начала года организации уволили почти 412 тысяч человек, а приняли — на 50 тысячи меньше, следует из данных Белстата. К примеру, в строительстве и в здравоохранении и сфере соцуслуг отток кадров наблюдается на протяжении последних семи месяцев подряд. В этих отраслях наниматели активнее увольняют работников, чем принимают новичков. Zerkalo.io посмотрело, как ситуация с увольнениями отличается по сферам деятельности.

За 7 месяцев этого года организации, по официальной статистике, приняли на работу 361 655 человек, а уволили — 411 545. Здесь не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.

В июле организации отдали трудовые книжки 74 тысячам человек, а приняли на работу — на 1,7 тысячи работников меньше. Для сравнения: годом ранее ситуация была иной, тогда трудоустроенных было на 5,7% больше, чем уволенных.

Активнее трудоустраивали в июле нынешнего года, чем увольняли в таких сферах, как сельское, лесное и рыбное хозяйство, промышленность, услуги по временному проживанию и питанию, а также творчество, спорт, развлечения и отдых. Остальные отрасли активнее прощались с работниками, чем принимали новичков.

В образовании, к примеру, уволили в июле 10 436 человек (взяли — 7609), в здравоохранении отдали трудовые книжки 7687 работникам (приняли — 5452). В этих сферах деятельности похожая ситуация была и годом ранее, уволенных было больше принятых (правда, разбежка была менее заметной).

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