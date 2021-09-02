Некоторые сервисы «Беларусбанка» не будут работать 2.09.2021, 21:15

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В банке предупреждают о проведении технических работ.

Ночью с субботы на воскресенье в «Беларусбанке» не будут работать некоторые сервисы. Это обусловлено проведением технических работ. Кроме того, 5 сентября с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с платежными картами и наличными. Такое сообщение обнародовала пресс-служба учреждения.

Планируется, что с 23:00 субботы (4 сентября) до 07:00 воскресенья (5 сентября) будут недоступны операции по вкладным счетам физических лиц, также в это время нельзя будет погасить кредит. Это касается как подразделений банка, так и АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналов дистанционного банковского обслуживания.

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