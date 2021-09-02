Найден простой способ оценить иммунный ответ на коронавирус 2.09.2021, 21:30

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Ученые из Сингапура и США разработали простой тест на выработку T-клеток против SARS-CoV-2.

Исследователи из Сингапура и США нашли простой и быстрый способ измерить Т-клеточный иммунный ответ на SARS-CoV-2. Статья исследователей опубликована в The Journal of Clinical Investigation.

«Т-клетки наряду с антителами играют жизненно важную роль в защите людей от COVID-19, однако их значительно тяжелее обнаружить и измерить», — отметил один из исследователей, старший научный сотрудник Медицинской школы Университета Дьюка и Национального университета Сингапура Энтони Таното Тан. Ученые взяли образцы крови у более чем 200 добровольцев, которые были вакцинированы или переболели COVID-19. Затем они ввели прямо в образцы крови небольшие фрагменты S-белка SARS-CoV-2. В ответ на них T-клетки произвели цитокины — небольшие сигнальные молекулы, которые значительно легче обнаружить.

Исследователи показали, что их тест меньше чем за 24 часа позволяет идентифицировать, определить количество и функциональность каждого из присутствующих в крови типов T-клеток. Кроме того, отмечают ученые, их исследование показало, что уровень в крови антител против SARS-CoV-2 не всегда коррелирует с уровнем T-клеток.

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