За шесть месяцев на предприятиях Беларуси были тяжело травмированы 320 человек 2.09.2021, 22:00

56 человек погибли.

Такие данные предоставила Федерация профсоюзов Беларуси.

По требованию технических инспекторов Федерации профсоюзов Беларуси за первое полугодие 2021 года устранено почти 25 тысяч нарушений охраны труда. Об этом сообщают «Минск-Новости».

Отмечается, что за 1 полугодие 2021-го 320 человек были тяжело травмированы, 56 – погибли. Наиболее сложная ситуация в сферах сельского хозяйства, строительства, жилищно-коммунальной сферы.

Нередко травмам приводит то, что руководители и ответственные специалисты не выполняют свои обязанности по охране труда, не в полной мере обеспечивают необходимый регламент работы.

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