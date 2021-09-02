Зеленский встретился с генеральным директором Apple 2.09.2021, 22:27

Фото: ОП

Президент Украины находится с визитом в США.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом украинский президент сообщил на своей странице в Twitter.

Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с Apple. Он также надеется на то, что эта компания продолжит реализацию своих проектов на территории Украины.

«Рад встретиться с Тимом Куком, который руководит компанией, которая вдохновляет своим примером всех сторонников цифровизации в мире. Украина также уже является мировым IT-хабом. Мы заинтересованы в расширении присутствия Apple в Украине и реализации новых амбициозных совместных проектов», — написал украинский президент.

Радий зустрітися з @tim_cook, який керує компанією, що надихає своїм прикладом усіх прихильників цифровізації у світі. 🇺🇦 також уже є світовим IT-хабом. Ми зацікавлені у розширенні присутності @Apple в Україні та реалізації нових амбітних спільних проектів. pic.twitter.com/d11rU47IRb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 2, 2021

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