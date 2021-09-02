Белорусские снайперы победили в престижном конкурсе

Белорусские снайперы победили в престижном конкурсе9
- 2.09.2021, 22:15
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Опередили китайцев и россиян.
Белорусские военные стали победителями конкурса АрМИ-2021 "Снайперский рубеж", сообщает Минобороны.
На втором месте оказались россияне, на третьем — китайцы.
Соревнования "Снайперский рубеж" в рамках Армейских международных игр состоялись в Беларуси в четвертый раз.
Победители и призеры определялись в ходе трех этапов — индивидуальном, парном и командном зачетах. Снайперская дуэль и снайперская эстафета прошли вне зачета.
Армейские игры проходят с 22 августа по 4 сентября, участие в них принимают 277 команд из 40 стран.