В школах Гомеля сократили продолжительность уроков 3 2.09.2021, 22:32

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Иллюстрационное фото

Классные руководители не смогли точно объяснить, зачем такие меры.

Теперь в младших классах занятия будут по 35 минут, в старших – по 40 вместо обычных 45, пишет местное издание «Флагшток».

Гомельские школьники и их родители с удивлением узнали о нововведении только в начале учебного года, 1 сентября. Классные руководители не смогли точно объяснить, зачем такие меры. Журналисты «Флагштока» поинтересовались причиной сокращения продолжительности уроков у местных властей. Оказалось, что еще в 2019 году «совет министров» издал постановление № 525, которое приказывало сократить время занятий в учебных заведениях, находящихся на территориях радиоактивного загрязнения. До 2019 года такие указания носили характер рекомендаций.

«Город Гомель не перешел (на выполнение этого постановления). Сейчас нас проверяло Министерство здравоохранения, которое это выявило. Школа может не переходить, но, если эту школу будут проверять, она платит штраф, так как постановление Совета министров – это закон. Брагин, Наровля давно перешли, Гомель не перешел… Просто проигнорировали, получается. А сейчас, когда жестко стал вопрос, сказали, что нужно переходить. Есть учреждения, которые не перешли и сказали: «Мы будем платить штраф». Такое у нас тоже есть», – рассказали в Гомельском облисполкоме.

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