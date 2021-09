Легендарная группа ABBA выпустит первый за 40 лет альбом 2.09.2021, 22:33

С 10 новыми песнями.

Шведская группа ABBA выпустит альбом с десятью новыми композициями впервые за четыре десятилетия. Об этом в эфире телеканала SVT сообщил композитор группы Бенни Андерссон, передает РБК.

«Сначала у нас было две песни, это было мало, и казалось: а не могли бы мы сделать еще несколько? Мы сделали еще кое-что, и все получилось хорошо, а потом мы подумали, что пойдем дальше и выпустим целый альбом», — сказал он.

Альбом получил название Voyage, пластинка выйдет 5 ноября.

Накануне группа запустила новый веб-сайт в поддержку будущего турне, которое состоится в 2022 году. Согласно представленной на нем информации, на концертах зрители получат возможность увидеть «аватары» участников группы. Аккомпанировать исполнителям будет оркестр из десяти человек. Шоу пройдет в Олимпийском парке королевы Елизаветы в Лондоне — на специально построенной для него арене.

В группе также сообщили названия первых двух синглов альбома — I Still Have Faith in You и Don't Shut Me Down. Обе композиции уже доступны для прослушивания в сервисах потокового аудиовещания, отмечается на сайте.

ABBA — шведская поп-группа, которая выступала в 1972–1982 годах. Название группы — последовательность первых букв имен ее участников: Агнеты Фельтског, Бьорна Ульвеуса, Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Это одна из самых успешных групп за всю историю поп-музыки: ее альбомы разошлись тиражом 350 млн копий. Коллектив возобновил работу в 2018 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».