закрыть
2 сентября 2021, четверг, 23:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Министры стран Балтии и Польши обсудили ситуацию в Беларуси

  • 2.09.2021, 23:03
Министры стран Балтии и Польши обсудили ситуацию в Беларуси
фото: flickr.com

Министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши провели встречу в столице Словении.

Действия Беларуси по поощрению нелегальной миграции являются "системно спланированной и организованной гибридной операцией режима (Александра) Лукашенко", направленной против этих стран и всего Европейского союза (ЕС), говорят министры стран Балтии и Польши, передает delfi.lt.

Как сообщает Министерство обороны Литвы, к такому мнению пришли министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Арвидас Анушаускас, Артис Пабрикс, Калле Лаанет и Мариуш Блащак, которые встретились в четверг в столице Словении Любляне в рамках проходящей здесь встречи глав оборонных ведомств ЕС.

"Масштаб кризиса с нелегальной миграцией расширился – хотя сначала организуемая режимом А. Лукашенко гибридная атака была направлена только против Литвы, теперь отмечается агрессия и против Латвии и Польши. Это может стать проблемой безопасности, которая затрагивает не только наш регион, но и весь ЕС, поэтому, чтобы это предотвратить, нам нужно быть едиными и действовать заодно", – сказал А. Анушаускас.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»