Министры стран Балтии и Польши обсудили ситуацию в Беларуси 2.09.2021, 23:03

фото: flickr.com

Министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши провели встречу в столице Словении.

Действия Беларуси по поощрению нелегальной миграции являются "системно спланированной и организованной гибридной операцией режима (Александра) Лукашенко", направленной против этих стран и всего Европейского союза (ЕС), говорят министры стран Балтии и Польши, передает delfi.lt.

Как сообщает Министерство обороны Литвы, к такому мнению пришли министры обороны Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Арвидас Анушаускас, Артис Пабрикс, Калле Лаанет и Мариуш Блащак, которые встретились в четверг в столице Словении Любляне в рамках проходящей здесь встречи глав оборонных ведомств ЕС.

"Масштаб кризиса с нелегальной миграцией расширился – хотя сначала организуемая режимом А. Лукашенко гибридная атака была направлена только против Литвы, теперь отмечается агрессия и против Латвии и Польши. Это может стать проблемой безопасности, которая затрагивает не только наш регион, но и весь ЕС, поэтому, чтобы это предотвратить, нам нужно быть едиными и действовать заодно", – сказал А. Анушаускас.

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