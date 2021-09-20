«Достаточно одному предприятию начать забастовку и пойдет цепная реакция» 10 20.09.2021, 7:40

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Какой завод первым войдет в историю свободной Беларуси?

Белорусы продолжают готовиться к забастовке. Рабочие со всех предприятий присоединяются к новой акции «Стачке быть». Сайт Charter97.org посмотрел, что думают читатели о рабочем протесте:

«Будет забастовка – будет конец режима. Конец свыше 80% против режима, нет у них людских ресурсов устоять. Какие ресурсы? Ментовские, прокурорские, судейские и кучки ябатек? Из них ярые преступники кинутся бежать. Переговоров ни с кем не будет, в последний момент при забастовке режим просто разбежится».

«В Библии куча примеров, когда были уничтожены все мерзкие семьи под корень, потому что из горького корня вылезут такие же ростки. Они должны пройти тот же путь – не до законов. В Писании Бог сказал: «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более».

«Лукашисты и сегодня уже ходят по улице с оглядкой. Непонятно ведь, чем «любовь народная» обернуться может – камнем или только плевком в спину. При переменах же многие герои просто убегут».

«Достаточно одному предприятию начать и пойдет цепная реакция – «Гродно Азот», МТЗ, БМЗ и так далее. Кто первый войдет в историю? Власть дрожит и скукоживается, ведь каждый день может быть последним».

«Бесчеловечная феодальная система обречена в любом случае, но белорусам вполне по силам ускорить падение режима, используя для этого достаточно безопасные способы, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь своих родных. Забастовка, отпуск или работа спустя рукава. Учитывая тупость руководителей-назначенцев, саботаж вполне хорош для случая, когда по каким-то причинам человек вынужден ходить на работу. Саботаж поможет высветить истинную суть вороватого бездарного начальства. Проверено! Медики – не в счет, и так лечить белорусов некому».

«Особенно важно подчеркивать, что в Беларуси опять начинает свирепствовать ковид. «Власти» устраивают всякие пляски на костях в виде марафонов, концертов и т.д. Лечить людей, вводить ограничения опять никто не собирается. Дополнительной мотивацией остаться дома может послужить желание спасти свою жизнь от ковида. Просто вся страна вдруг начала недомогать и вся коллективно типа заболела. Лучшая забастовка».

«Правильно подмечено, что стоит начать одному крупному предприятию, так события начнут происходить лавинообразно. Только мы сами в ответе за будущее нашей страны и только от нас зависит, когда наконец наступят долгожданные перемены. Отсидеться не получится и за нас никто Синепалого не уйдет. Как говаривал один основоположник, «Промедление смерти подобно».

«За 27 лет своего «царевания» Таракан воспитал и вымуштровал таких тружеников, которые готовы вкалывать за гроши и обещания высоких зарплат в будущем! Он целенаправленно развел нищету, гигантскую безработицу и придумал платить копеечные пособия по безработице, чтобы держать трудящихся в постоянном страхе остаться без никчемной работы с мизерной зарплатой! Доходит до маразма, во время COVID-пандемии белорусы предпочитают умирать от болезни на рабочем месте, но боятся временно (!) остаться без работы даже ради сохранения собственной жизни! А официальные профсоюзы вместо защиты прав трудящихся занимаются распределением путевок в белорусские ковид-санатории и дарят кулек конфет на Новый год! Пора ломать нечеловеческую систему! Пора вернуть себе права, украденные Тараканом! Всеобщая забастовка! Хватит терпеть нищету! Хватит работать за копейки!»

«Это переломное событие на поле битвы добра со злом. и можно без преувеличения считать уникальным. Синепалый — урожденный маньячный социопат, у коего патологий на диссертацию, вычленил и подчинил в свое услужение всю падаль страны. Есть возможность восстановить справедливость, управлять своей страной, управлять мудро и для блага народа. Проигнорить эти возможности, чем измерить и как назвать эти потери. Когда еще столько сильных людей страны внутри и за рубежом поднималось в единой сцепке? Волевые действия белорусов уже развалили отлаженный уклад правления банды дегенератов. Страйк нужно осилить. Национальный страйк нужно научиться делать. Ради будущего».

«Только всеобщая забастовка уничтожит диктаторский режим Таракана! У народа нет других эффективных рычагов влияния на бандитов, захвативших нашу страну. Стачке быть!»

«Хватит кормить банду карателей! Хватит гнуть спину на Таракана и его прикорытных холуев! Хватит работать за мизерную зарплату! Хватит надеяться на доброго дядю! За нас никто не освободит нас самих! Те, кто работает и учится – бастуйте! Безработные, у кого есть средства продержаться на время забастовки – откажитесь от активного поиска работы! Работающие пенсионеры, если тяжело работать – увольняйтесь! При помощи забастовки вначале освободим политзаключенных и вернем себе право на мирные митинги. Но на этом не останавливаемся! Дожимаем фашиста! Он должен уйти любым способом! Дальше добиваем прикорытную банду! Возвращаем в Беларусь свободные выборы со справедливым подсчетом голосов! Давим фашисткую гадину!»

«Забастовка скрытая уже идет, на работе нет работы. Такого не наблюдалось последние 20 лет. Дальше либо девальвация, либо налогов за четвертый квартал они не соберут».

«Чем быстрее забастовка, тем скорее наш народ освободится».

«В Польше есть поговорка: «nie ma placy – nie ma pracy!» В переводе: «нет зарплаты - нет работы!» Белорусам пора осмыслить эту фразу и примерить на себя!»

«Я уже девять месяцев не работаю и пока не собираюсь, правда пришлось себя во многом ограничить, надо уважать свой труд, а не работать за копейки на хамов, захвативших власть».

«Готовимся все ! Забастовка – самый надежный и бескровный способ освободить Беларусь ! Больше всего плешивая мразь боится рабочих и нашей Всеобщей Забастовки – так и надо бить в это место ! Ждем дату! Нужно проверить связи между всеми заводами и предприятиями и хорошо знать готовность и численность белорусов, кто борется за достойное будущее своих детей!»

«Шахтеры! Вы все это время работали на условиях, которые были созданы после забастовки бывших шахтеров. Теперь подошла ваша очередь, защитит свой труд и будущее нового поколения. Народ Республики Беларусь просит вас пойти в назначенное время на забастовку. Вместе мы сила!» – резюмируют читатели сайта Charter97.org.

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