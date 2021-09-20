Банк Дабрабыт засуетился из-за санкций 20.09.2021, 7:43

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фото: rfrm

Во всем виноват Гуцериев.

«Банк Дабрабыт» намерен выкупить простые акции собственной эмиссии. Об этом сообщается на его сайте. Такое решение приняли на общим собранием акционеров банка. Планируется покупка 880 акций. По информации Office Life, речь идет о продаже акций, которые принадлежат Паритетбанку. Последний, в свою очередь, принадлежит Саиду Гуцериеву — сыну Михаила Гуцериева, который попал под санкции Великобритании, введенные в отношении Минска.

Акции решили выкупить для последующей продажи инвестору на условиях, которые предусмотрены бизнес-планом банка. Инвестора не называют. Стоимость одной акции — 279,21 рубля. То есть общая сумма составит около 246 тысяч рублей. Сделку планируют закрыть к 28 октября.

99,75% акций «Дабрабыта» принадлежат Нацбанку, остальные — Паритетбанку. Издание Office Life утверждает, что пакет акций, которые намерен выкупить Банк Дабрабыт, как раз принадлежат Паритетбанку. Последним банком владеет Beristore Holdings Limited, которая принадлежит Саиду Гуцериеву — сыну Михаила Гуцериева.

Последний как давний друг Александра Лукашенко попал под санкции ЕС и Великобритании, введенные в отношении Минска.

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