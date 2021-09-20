Надымили: Россия берется за контрабанду белорусских сигарет 2 20.09.2021, 7:48

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Москва забила тревогу.

Как контрабанда белорусских сигарет влияет на российский рынок табачной продукции, изучило издание "Деловой Петербург".

В сентябре на Балтийской таможне в одном из контейнеров обнаружили 360 тыс. пачек сигарет белорусского производства, которые были спрятаны в обшивке холодильников. По предварительным подсчетам, стоимость 7–тонного контрабандного товара превышает 20 млн росс. рублей. Несмотря на размер "добычи", аналогичные новости в федеральных СМИ последнее время появляются все чаще.

"ДП" решил выяснить, с чем связана возросшая активность Беларуси на сигаретном рынке России и какое влияние белорусская контрабанда может оказать на легальный табачный рынок страны.

"Братская" контрабанда

Значительное увеличение объемов поставок контрабандных сигарет в Россию имеет логичное объяснение: после августа 2020 года, когда отношения между Беларусью и Евросоюзом начали стремительно портиться, таможенники ЕС стали с особым пристрастием досматривать фуры, которые прибывают к ним с востока. Учитывая разницу в цене, белорусская табачная контрабанда не только пользовалась большой популярностью, но и превратилась в серьезный бизнес как для поставщиков, так и для распространителей сигарет в Европе.

После ужесточения контроля новости о задержании партий с нелегальным товаром стали появляться практически еженедельно, а стоимость белорусских сигарет на нелегальном рынке Польши выросла в 2 раза. Учитывая то, что граница с ЕС оказалась частично закрытой для белорусских сигарет, контрабандисты решили попытать счастья в России. Насколько успешна была переориентация с запада на восток — вопрос риторический, ведь посчитать объемы всей контрабанды не представляется возможным.

Однако статистика пограничных органов удивляет: за первые 6 месяцев текущего года только псковские таможенники выявили восемь партий сигарет из Беларуси общим количеством 420 тыс. пачек. Оценочная стоимость контрабанды составила более 21 млн росс. рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года были обнаружены лишь две контрабандные партии сигарет, которые содержали 288,5 тыс. пачек стоимостью 14,5 млн росс. рублей, то есть только за год объем обнаруженной контрабанды увеличился на 45%. Важно уточнить, что указанные значения относятся только к крупным партиям, количество небольших, непрерывным потоком поступающих в Россию — в несколько десятков раз больше.

Согласно официальному сайту Северо–Западного таможенного управления, только с начала июля по первую неделю сентября российские таможенники выявили более 929 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизами оценочной стоимостью 38 млн рублей. Часть товара предназначалась для отправки в Великобританию и страны Евросоюза, другая часть планировалась к реализации непосредственно на территории РФ.

Согласно исследованию Kantar TNS, доля нелегальных сигарет в РФ во II квартале 2021 года составила 12,8% от всего табачного рынка. Значительную часть из них составляют именно белорусские сигареты: в III квартале 2020 года табачная продукция этой страны заняла 52,8% контрабандного рынка России. Подобная ситуация связана с тем, что на относительно небольшую территорию республики приходилось две крупные, а с 2020 года три, табачные фабрики.

Начиная с 2016 года в Республике Беларусь не публикуется статистика по табаку, однако некоторые цифры называют сами изготовители. Так, гродненская табачная фабрика "Неман", которая до 2020 год занимала почти две трети рынка, на своем официальном сайте публикует данные о выпуске собственных марок сигарет в размере 24,3 млрд штук в год. Только по этим данным можно понять, что мощности белорусских табачных фабрик превышают емкость рынка страны. По некоторым расчетам, производство сигарет в 2 раза превышает спрос населения.

Согласно данным компании КПМГ, в 2018 году потребление сигарет в Беларуси находилось на уровне 16 млрд штук в год. Согласно данным из открытых источников, в прошлом году страна экспортировала 13 млрд сигарет, большая часть которых — 8,6 млрд — отправилась в Россию.

Бей своих, чтобы контрабандисты не боялись

Для сравнения: в самой России за 2019 год было произведено 228,3 млрд сигарет. При этом объемы производства ежегодно снижаются, что связано как с ростом производства промышленного табака, так и с популяризацией электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака.

Свою роль играет и цена: с 1 июля единая минимальная розничная цена пачки в РФ составила 108 рублей — такая мера была принята, чтобы существовал индикатор как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющий выявлять продукцию нелегального происхождения с неуплаченным акцизом и другими налогами.

При этом рост спроса на нелегальном рынке продолжается: по данным аналитиков, средняя стоимость пачки контрабандных сигарет из Беларуси в ряде российских областей составляет от 55 до 100 росс. рублей.

В плюс играет и официальная цена: согласно данным портала Numbeo.com, стоимость "эталонной" пачки сигарет Marlboro в России значительно выше, чем в Белоруссии.

Проводимая правительством России антитабачная политика за последние 10 лет снизила объемы местного производства в 2 раза. Вкупе с постоянным повышением цен на акцизы, коронавирусным 2020 годом, а также с ослаблением российского рубля себестоимость производства сигарет стала занимать минимальную часть от конечной цены.

Желание государства заботиться о здоровье населения понятно, однако такая жесткая политика по отношению к местным производителям сигарет несет в себе как уменьшение доходов, так и рост контрабанды.

При дальнейшем росте цен на акцизы, учитывая снижение реальных доходов населения, доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ, по самым пессимистичным прогнозам, может достичь 30%.

Поэтому логичнее всего наряду с внутренней политикой сокращения потребления табака активно продвигать инициативы по пресечению его контрабанды на уровне ЕАЭС, в частности нивелировать разрыв стоимости акцизов с другими странами — участницами Экономического союза.

Подобные меры не только позволят снизить количество контрабандной продукции, но и создадут равные условия конкуренции для производителей.

Комментарий управляющей по корпоративным вопросам региона Север аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Елены Кияновой:

"У проблемы нелегального оборота много причин, простого и быстрого решения этой проблемы не существует. Совместные системные усилия государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции, предпринятые в течение последних нескольких лет, помогли переломить тенденцию стремительного роста объемов нелегальной торговли. Тем не менее необходимо продолжать противодействовать нелегальному обороту, чтобы этот результат не оказался краткосрочным и рост нелегальных объемов не возобновился. В дополнение к возросшей активности правоохранительных органов и системе цифровой маркировки необходимо устранить ключевую предпосылку нелегальных перетоков — кратную разницу в акцизной нагрузке между легально произведенной табачной и никотинсодержащей продукцией в России и других странах — членах ЕАЭС. В случае с никотинсодержащей продукцией эта разница особенно велика, что создает большие риски роста нелегальной торговли. Мы поддерживаем планы по обязательной цифровой маркировке стиков для электронных систем нагревания табака, которая может начаться в РФ с 1 марта 2022 года, и считаем, что цифровая маркировка в будущем должна охватывать всю никотинсодержащую продукцию, включая жидкости для электронных систем доставки никотина. Также считаем необходимым скорейшее распространение всех действующих и будущих мер по борьбе с нелегальным оборотом на все никотинсодержащие продукты. Борьба с нелегальным рынком — это общая задача государства, бизнеса и граждан, в рамках которой крайне важна постоянная информационная работа с совершеннолетними потребителями, у которых необходимо формировать "осознанный выбор", с тем чтобы покупательские предпочтения смещались в сторону легальной и качественной продукции, тем самым дополняя усилия государства, направленные на борьбу с нелегальным рынком".

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