Очереди на границе: почти 1,5 тысячи фур ожидают выезда из Беларуси в страны ЕС 1 20.09.2021, 7:56

1,132

иллюстрационное фото

Больше всего на границе с Литвой.

Больше 1450 грузовых машин насчитывается в очередях на выезд из Беларуси. Больше всего — в Литву, сообщает zerkalo.io.

Отмечается, что вечером 19 сентября в пункте пропуска «Каменный Лог» в очереди стоят более 320 грузовиков, «Привалка» — более 200, «Котловка» — более 170, «Бенякони» — более 180, «Видзы» — более 100, сообщает Погранкомитет.

На выезде в Латвию также есть очереди из фур. В пункте пропуска «Григоровщина» ожидают более 100 машин, «Урбаны» — более 60.

На границе с Польшей в пункте пропуска «Брузги» в очереди находится более 150 грузовых автомобилей, в «Берестовице» — более 40, «Козловичах» — более 130.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».