Медведев заболел и не пришел в штаб «Единой России» после выборов 14 20.09.2021, 8:06

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Шойгу и Лавров тоже отсутствовали.

Глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев не смог приехать в общественный штаб политсилы после выборов в Госдуму из-за неизвестной болезни. Также отсутствовали российские министры Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Как заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, у Медведева сильный кашель, сообщает «Интерфакс».

«Только что разговаривал с председателем партии Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Он приболел, у него сильный кашель, он не смог сегодня быть вместе с нами. Но он просил всем вам передать огромные слова благодарности», — сказал Турчак.

Телеканал Дождь в свою очередь сообщил, что Шойгу и Лавров, которые возглавляли список партии на выборах, не пришли в штаб по неизвестным причинам.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил, что уходит на самоизоляцию из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в своем окружении.

По словам Путина, в его окружении заболели десятки человек.

Глава Кремля также заявил, что общался с сотрудником своей администрации, который заразился COVID-19.

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