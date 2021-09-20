Власти признали, что обманули белорусских врачей 5 20.09.2021, 8:47

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Многих медиков лишили ковидных надбавок.

Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко заявил, что надбавки для медиков за борьбу с COVID-19 «корректируются».

С 1 августа вступило новое распоряжение Минздрава о ковидных выплатах.

Объясняем просто: ранее при работе более 1/3 рабочего времени с COVID, надбавка медику давалась за весь рабочий месяц. Новое постановление регламентирует выплату «ковидных» только за те дни, в которые была работа с COVID.

Учитывая то, как ведется подсчет случаев и доказательство факта работы с коронавирусными пациентами (диагноз установленный по ПЦР строго в день обращения, к примеру), эта магическая схема означает, что с ковидными выплатами медики могут начать прощаться, а вот с ковидными пациентами — нет.

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