NYT: Иранского физика-ядерщика застрелил робот-убийца 20.09.2021, 8:55

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Мохсен Фахризаде

фото: ap

Фахризаде погиб в ноябре 2020 года на севере Ирана.

Агенты израильской спецслужбы "Моссад" убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде с помощью робота, приводит статью издания The New York Times "Радио Свобода".

Фахризаде погиб в ноябре 2020 года на севере Ирана. Автомобиль, в котором он находился, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Как отмечает The New York Times, израильские агенты использовали пулемет бельгийского производства, прикрепленный к роботизированному устройству. Оно весило около тонны, поэтому в Иран его ввозили по частям и собирали на месте. Затем робота-убийцу поместили в пикап.

В день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот выпустил по машине физика-ядерщика 15 пуль. После этого пикап дистанционно взорвали, но, по данным источников, уничтожить оружие полностью не получилось.

Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник.

По данным газеты, с 2007 года агенты "Моссада" убили шестерых иранских ядерщиков, которые работали с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Убить Фахризаде, по данным источников, пытались еще в 2009 году, но якобы из-за утечки информации операцию отменили.

Готовить новую операцию Израиль начал в 2019 году, отмечает The New York Times, после того как в 2018 году США вышли из ядерной сделки.

В начале 2021 года Тегеран сообщил, что на подземном ядерном объекте в Фордо возобновлено обогащение урана до 20 процентов. Это является одним из самых серьезных нарушений так называемой "ядерной сделки", заключенной в 2015 году между Тегераном и шестью мировыми державами. Иранские власти заявили, что этот шаг – ответ на убийство Израилем Фахризаде.

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