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В Польше из болота у границы с Беларусью спасли восемь мигрантов

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  • 20.09.2021, 9:00
  • 4,610
В Польше из болота у границы с Беларусью спасли восемь мигрантов

Семерых человек доставили в больницы, один остается на попечении пограничной службы.

В Польше из болота у границы с Беларусью были спасены 8 мигрантов. Среди них пятеро мужчин и три женщины, сообщает Погранслужба Польши.

Спасательная операция на болотах в бассейне реки Супрасль проводилась польскими пограничниками совместно с пожарными, воздушными спасателями и полицией.

Семерых человек доставили в больницы, один остается на попечении пограничной службы.

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