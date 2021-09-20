Стало известно, кто выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры Германии
- 20.09.2021, 9:12
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Большая часть дебатов была о повышении минимальной заработной платы в стране.
Кандидат в канцлеры Германии от социал-демократов, министр финансов Олаф Шольц выиграл последние теледебаты перед парламентскими выборами, которые состоятся 26 сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Результаты опроса исследовательского института Forsa показывают, что за Шольца проголосовали 42% зрителей. Вторым с 27% стал кандидат Христианско-демократического союза Армин Лашет, а лидер партии "Зеленые" Анналена Бербок стала третьей с 25%голосов.
Шольц и Баербок заявили в воскресенье, что правящим консерваторам пора перейти в оппозицию после 16 лет пребывания у власти.
Шольц уклонился от вопроса, исключит ли он новую большую коалицию между консервативным блоком ХДС/ХСС и его социал-демократами, но сказал, что "большинство избирателей хотят, чтобы ХДС перешла в оппозицию".
ХДС возглавлял четыре последовательных коалиционных правительства с Ангелой Меркель у руля с 2005 года. Меркель не баллотируется на пятый срок, что дало оставшимся партиям Германии реальный шанс побороться за победу.
"Тот факт, что ХДС лучше всего подходит для выхода в оппозицию, был еще раз подчеркнут этими дебатами", - сказала Бербок, добавив, что платформа ее партии во многом перекликается с платформой СДПГ.
Большая часть дебатов была о повышении минимальной заработной платы в Германии, о том, как обращаться с пособиями по безработице и как смягчить последствия изменения климата. Кандидаты кратко затронули вопросы внутренней безопасности и другие темы.
Все три кандидата пообещали поддержать медицинских работников, которые борются с беспрецедентной рабочей нагрузкой на фоне пандемии коронавируса.