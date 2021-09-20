Главный ущерб диктатуре, как обычно, нанесла она сама Борис Акунин

20.09.2021, 9:35

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БОРИС АКУНИН

ФОТО: LENTA.RU

В 2021 году в российской жизни произошла существенная перемена.

Теперь, когда выборы в России закончились и мое высказывание не повредит "Умному голосованию", хочу объяснить, почему я считаю эту затею ошибкой. Я говорю не о практических результатах, не о том, сработает "УГ" или не сработает. Удастся отобрать у партии власти сколько-то мест – прекрасно; не удастся – важность невелика. Главный ущерб диктатуре, как обычно, нанесла она сама – своей непристойной суетой и шахермахерством, которое всем было видно и вызвало раздражение даже у людей аполитичных.

В 2021 году в российской жизни произошла существенная перемена: любая политическая деятельность стала невозможной. Это закономерная стадия эволюции, вернее деградации режима пожизненной диктатуры.

Время политики – выборных кампаний, демонстраций, митингов, легальных оппозиционных организаций – завершилось и снова наступит уже при совсем других обстоятельствах.

Ничего нового или уникального тут нет. Сто с лишним лет назад, при Александре III, происходило то же самое: революционеры посажены или выдавлены в эмиграцию, Россия под "совиными крылами", самодержавие вроде бы победило – всех задавило, все контролирует.

Но конец политической борьбы означает лишь, что противостояние перемещается на иную территорию, причем такую, где диктатура очень слаба. Главная борьба теперь будет не за депутатские мандаты, а за умы и сердца большинства (причем главным образом за сердца).

В этом виде состязаний путинский режим совершенно беспомощен. Он лжив, груб, вороват, продажен, идейно бесплоден. Его можно бояться, но уважать и тем более любить - во всяком случае бесплатно – невозможно.

Борьба перемещается из политики в область этики и эстетики. Честность и порядочность – против вранья и подлости, красивые поступки – против отвратительных.

Когда Алексей Навальный вернулся, чтобы сесть в тюрьму – это был очень красивый поступок, который вызвал уважение даже у людей, не имеющих твердых политических взглядов. В них, в этих людях – а это сегодня большинство населения – ключ. И любые действия, увеличивающие в России число сторонников демократии, – это правильные действия, а любые действия, заставляющие обычного, неполитизированного человека морщиться, создающие у него ощущение чего-то нечистоплотного, – во вред делу.

Проблема "Умного голосования" именно в этом: оно заставило очень многих морщиться. Оно создавало впечатление какого-то несимпатичного махинаторства. Голосовать за сталиниста, чтобы насолить Путину? Никакая рациональная аргументация не убедит обыкновенного, беспартийного человека, что это достойный поступок. Скорее оттолкнет от тех, кто за такое агитирует. А это значит, что даже в случае успеха "умное голосование" принесло больше вреда, чем пользы.

Оставим политиканство и политтехнологии Кремлю. По этой части их все равно не переплюнуть. Это их родной вид спорта: объегорят, надуют, на козе объедут.

У сторонников демократии должны быть другие методы, против которых у диктатуры нет оружия: достойное поведение, красивые поступки, генерация привлекательных идей и консолидация привлекательных людей.

Почему я пишу это только сейчас, после драки, я думаю, понятно. Мешать Навальному, который из тюрьмы звал всех участвовать в "УГ", было совершенно невозможно. Однако нынешние псевдовыборы – не более чем малозначительный эпизод, который через пару недель забудется. Речь же идет об общем принципе.

Он давно сформулирован: методы, которыми ты пользуешься, еще важнее, чем конечная цель.

Если не сбиваться с этого фарватера, он никогда не подведет.

Борис Акунин, "Фейсбук"

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