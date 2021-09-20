«Остаться дома, не работать на преступников, игнорировать их существование»
- 20.09.2021, 10:17
- 1,164
Это лучшее средство, которое нам доступно.
- Что мы знаем о человеке? Первое, что приходит в голову — человек существо социальное. Соответственно, ему важно быть в обществе с другими людьми, которые поддерживают его взгляды. Так сложилось исторически, что индивидуумы собираются в группы для охоты или когда им угрожает опасность. Но даже в рамках этих групп есть собственные законы. Они называются общественным консенсусом, пишет телеграм-канал «БОР».
Кроме того у каждого человека есть собственная воля. Воля не выполнять работу, которая ему не нравится. Благо, рабство отменено уже не один век. На то была общественная воля, которая в данной ситуации равняется консенсусу.
Именно на основе таких консенсусов строятся законы. Например, общество против насилия. Оно приходит к договоренности, что это недопустимо. Устанавливаются соответствующие санкции в случае нарушения, это документируется и общество продолжает спокойно существовать уже в рамках данного консенсуса.
Или, например, общество против того, чтобы один определенный человек воровал или присваивал созданное трудом всего общества. Ведь в данной ситуации это общественное добро должно быть распределено поровну между всеми участниками. Поэтому группа договаривается о правилах, которые также документируются.
Именно так строятся законы. Вначале общественный консенсус и уж после закон. Когда кто-то нарушает прописные истины его следует наказать. В нашей ситуации лучшим наказанием будет отказ от каких-либо действий. Остаться дома, не работать на преступников, игнорировать их существование — лучшее оружие, которое нам доступно. И мы его применим в действие.
Стачке быть.