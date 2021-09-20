Российская полиция ликвидировала «пермского стрелка»: что о нем известно 20.09.2021, 10:38

4,834

Сообщается о пяти погибших.

В России в результате нападения на Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) есть жертвы.

При стрельбе шесть человек пострадали, пятеро погибли. Сам стрелок, 18-летний Тимур Бекмансуров, задержан. Источники РБК сообщали что стрелок был обезврежен — его ранили при задержании, когда тот оказывал сопротивление. Затем стало известно, что он скончался. Оружие у него было не травматическое.

МВД подтверждает, что нападавший задержан, при стрельбе есть погибшие и раненые. Пермский минздрав сообщает о более чем десяти пострадавших.

Сейчас студентов эвакуируют из здания вуза. Все занятия отменили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».