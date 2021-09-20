Нашла касса на камень: в октябре ИП на рынках может стать заметно меньше 20.09.2021, 10:45

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На белорусских рынках снова неспокойно.

На этот раз поводом для переживаний стало решение о том, что все предприниматели с 10 октября обязаны иметь на рабочем месте кассовые аппараты. За их отсутствие предусмотрены огромные штрафы. Ипэшники говорят, что аппараты не подходят для работы на открытом воздухе, и готовятся к худшему. Журналисты «Вечернего Гродно» обошли вещевые рынки и расспросили предпринимателей, чего они ожидают и как ситуация отразится на покупателях.

В чём суть нового правила

В постановлении cовмина и Нацбанка № 203/4 говорится, что с 10 октября все, кто торгует непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и торговых местах, обязаны иметь кассовое оборудование. По-простому это означает, что кассы должны быть у всех предпринимателей, кто торгует на вещевых рынках…

…На гродненских рынках скорый переход на кассовые аппараты — тема номер один. Кто не занят у прилавка, собираются в группки по двое-трое и активно обсуждают новые правила. На Центральном рынке мужчины сбились в круг, и один зачитывал из смартфона:

— «При желании клиент может по собственному желанию сменить банк, обслуживающий кассовый аппарат и заключить договор на обслуживание с любым другим банком на своё усмотрение».

На это последовал ответ, что условия во всех банках примерно одинаковые, так что всё равно не легче.

Кто-то из ипэшников, сидя на стеллажах с товаром, внимательно вчитывались в рекламные буклеты, где напечатана информация о кассовых аппаратах. Им предлагались устройства с отличными характеристиками — мощный аккумулятор, яркий дисплей, небольшие размеры, надёжность. Но на лицах читалась озабоченность.

— У меня только негативные эмоции, — говорит предпринимательница Галина. — Нам эти аппараты никто бесплатно не отдаст. Только касса стоит от ста рублей. Добавьте ежемесячное обслуживание у банка, абонентскую плату, опять же счёт в банке надо открыть.

«Кто-то надеется, что кассы никто не будет проверять»

Пока предприниматели находятся на распутье, в банках сориентировались и предлагают торговцам пакеты услуг. Это открытие счёта, установка кассы и обслуживание оборудования. На Южном рынке предпринимателей посетили представители нескольких банков, а работники одной бухгалтерской компании ходили по рядам в воскресенье.

Условия подключения такие: касса стоит 99 рублей, ежемесячная абонентская плата — 4,9 рубля в месяц, за каждый платёж на счёт будет браться 2,5 рубля. Если на счёт класть наличные, то комиссия банка — 0,15 процента от суммы. Многих такие расценки не удовлетворяют, но во всех банках они примерно одинаковы.

— Торговля итак едва идёт, а нам ещё проблем подкинули. Ведь установка будет за наш счёт. За то заплати, за это… Поэтому весь Южный категорически против касс, так и напишите, — говорит одна из предпринимательниц.

Недовольство вызывают не только затраты. Беспокоят технические особенности касс. Как правило, их нельзя использовать при температуре ниже минус десяти градусов. Некоторые работают от сети, но в павильонах на Южном нет электричества. Есть модели на аккумуляторах, но их хватает на четыре часа и на морозе они очень быстро разряжаются.

— Нам что, аккумуляторы по пять штук покупать, чтобы в течение дня касса работала, а потом домой забирать на подзарядку? Сейчас многие хотят распродать товар и уйти в бессрочный отпуск. Кто-то надеется, что кассы никто не будет проверять, — говорит предпринимательница Елена и добавляет, что некоторые задумываются о закрытии.

Покупателя лишают выбора

Председатель совета предпринимателей Южного рынка Андрей Клепацкий считает, что от внедрения касс в первую очередь пострадают те, кому до пенсии осталось два-три года. Они не захотят ежемесячно тратиться на обслуживание кассы и закроются. Усугубляет положение ситуация с запретом покупать товар за границей за наличные. С 9 июля расчёты ведутся только по безналу.

— Если говорить про кассы, то они не соответствуют специфике работы на открытом воздухе. Даже при минус пяти их противопоказано использовать. В мороз весь рынок окажется парализован. Пройдитесь — вы не услышите ни одного положительного отзыва о кассах, — говорит Андрей.

Вызывает недоумение, чем не угодили привычные талоны-квитанции, которые выполняют роль чека. Их выписывают по первому желанию покупателя, но популярностью они не пользуются. Как говорит Андрей, за последний год талон у него попросило выписать два человека.

— Это чревато увеличением цен — постепенно, не сразу. Когда видят подорожание, покупатели ругают предпринимателей. Но разве только на рынках вещи дорожают? Всё это похоже на продвижение интересов больших сетей, которые заполонили торговые центры. Я не против крупных игроков, но дайте и мелким участникам работать. Обычного гражданина лишают выбора, — резюмирует Клепацкий.

Что будет, если не установишь кассы в срок?

В Министерстве по налогам и сборам поясняют, что после 10 октября намерены строго следить за наличием касс у предпринимателей. Если у ИП нет оборудования или его не используют, работника, которого нанял ИП, ждёт штраф до 50 базовых величин (1450 рублей), индивидуального предпринимателя накажут на сумму до 100 базовых (2900 рублей), юрлицо — до 200 базовых (5800 рублей).

Кассы нужны репетиторам и тем, кто сдаёт жильё

Предприниматели с рынков не единственные, кто с 10 октября должен использовать кассовое оборудование. Аппаратами нужно обзавестись репетиторам, продавцам фруктов и овощей в палатках, сдающим на долгий срок или посуточно жильё или другую недвижимость. Правда, нововведение коснётся только тех, кто занимается указанным в качестве ИП или организации.

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