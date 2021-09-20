Холод окутал Беларусь 20.09.2021, 10:59

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Фото: charter97.org

По прогнозу синоптиков, на большей части территории пройдут дожди.

Сегодня погоду на территории страны будет формировать холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения, отмечают naviny.by.

По прогнозу синоптиков, на большей части территории пройдут дожди (по востоку ливни).

Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +5..+7°C;

Витебск +5..+7°C;

Гомель +9..+11°C;

Гродно +6..+8°C;

Могилев +7..+9°C;

Минск +5..+7°C.

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