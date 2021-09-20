Как мировые СМИ оценили так называемые выборы в России 5 20.09.2021, 11:43

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фото: sputnik

Кремль продолжает «притворную игру в демократию».

Выборы в Госдуму РФ, состоявшиеся 17−19 сентября, сохранили за партией Единая Россия большинство в нижней палате российского парламента. Голосование прошло на фоне масштабных репрессий против оппозиции, давления на независимые СМИ и тысяч случаев фальсификаций, пишет «Новое время».

Из 450 депутатов Госдумы 225 человек избирали по партийным спискам, а еще 225 мест займут победители в мажоритарных округах. До сих пор Единая Россия обладала конституционным большинством в Думе (343 места) и, по всей видимости, сохранит его в новом парламенте — хотя и сократит число своих кресел.

По данным ЦИК России, после подсчета 75% протоколов в Госдуму VIII созыва проходят пять партий:

Единая Россия — 49,06% голосов;

КПРФ — 20,01%;

ЛДПР — 7,61%;

Справедливая Россия — Патриоты — За правду — 7,39%;

Новые люди — 5,45% (единственная партия, которой не было в предыдущем составе Госдумы).

Без сюрпризов прошли и выборы 12 глав регионов России (9 выбирали напрямую, еще троих — в местных парламентах). Побеждают все действующие руководители республик и субъектов федерации, глава Чечни Рамзан Кадыров набирает более 99% голосов.

Парламентские выборы в России впервые состоялись в трехдневном формате, в ходе голосования фиксировались многочисленные нарушения, манипуляции и грубые фальсификации. «Произошло очевидное снижение уровня гласности, открытости и прозрачности избирательной системы», — констатировало движение Голос, единственная независимая сеть наблюдателей, работавшая на выборах. Ее представители зафиксировали почти 3,8 тыс. нарушений, большинство из них зафиксированы на фото и видео.

Среди таких нарушений — массовый вброс бюллетеней; многократное голосование одних и тех же людей; возможный подкуп избирателей; бюллетени с проставленными заранее подписями либо отметками за Единую Россию; раздача паспортов жителям ОРДЛО прямо в день голосования; отсутствие контроля за неприкосновенностью бюллетеней между днями голосования; привлечение к «наблюдению» бюджетников; манипуляции с документами комиссий, запугивание наблюдателей и т. д.

«Голос уже как минимум пять лет не сталкивался с таким количеством сообщений о противодействии наблюдателям и членам комиссий, не говоря уже о фактах применения насилия и угроз», — заявили в движении. Наблюдатели ОБСЕ впервые за многие годы отказались от работы на выборах в РФ — из-за ограничений и неприемлемых требований российских властей.

Помимо непосредственных фальсификаций в дни голосования, на свободу выборов в России повлияли месяцы репрессий против оппозиции: Алексей Навальный оказался в колонии, его Фонд борьбы с коррупцией был признан экстремистским, а многие соратники и другие оппозиционные политики были отстранены от выборов. Десятки СМИ, журналистов и общественных организаций получили статус «иностранных агентов», а Единая Россия имела в пять раз больше эфирного времени на госТВ перед выборами, чем все остальные партии вместе взятые (по данным Голоса). Отдельную кампанию российские власти развернули против инициативы «умного голосования», предложенной штабом Навального — поддержки наиболее популярных в каждом округе оппонентов Единой России. Соответствующее приложение было заблокировано в Google, Apple и Telegram, под фактическим запретом в российских поисковиках по решению суда оказался запрос «умное голосование».

Комментируя исход выборов в России, мировые СМИ анализируют все эти нарушения и констатируют, что Кремль продолжает «притворную игру в демократию».

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DW называет исход выборов «неудивительным, учитывая беспрецедентные репрессии властей против оппозиционных политиков, которых либо заключили в тюрьму, либо им запретили баллотироваться, либо они были вынуждены бежать из страны».

В итоге кроме Единой России в парламент возвращаются «три другие партии, которые почти всегда голосуют за инициативы Кремля», а также партия Новые люди, «которая была создана в прошлом году и рассматривается многими как проект, спонсируемый Кремлем», пишет DW. А на фоне отстранения реальной оппозиции 13 партий, участвовавших в выборах помимо Единой России, были лишь «символической оппозицией, которой Кремль позволил баллотироваться».

Единственной интригой выборов московский корреспондент DW называет усиление Коммунистической партии, ранее традиционно лояльной Кремлю. «Они получили немало протестных голосов. Если они наберут существенный процент, это может встряхнуть ситуацию в парламенте», — предполагает она.

DW напоминает, что доминирование Единой России в нынешнем составе Госдуме (почти три четверти из 450 мест) уже помогло Кремлю «одобрить серьезные конституционные реформы, одна из которых позволяет Путину баллотироваться на пост президента еще два срока после 2024 года, потенциально сохраняя власть до 2036 года».

Агентство Reuters напоминает, что критики Кремля заявляли о масштабных фальсификациях и утверждали, что выборы в любом случае являются фикцией. «По их словам, результат Единой России в честной борьбе был бы хуже — учитывая предвыборные репрессии, из-за которых движение Навального оказалось вне закона, его союзники потеряли возможность баллотироваться, а мишенью стали критически настроенные СМИ и неправительственные организации», — констатирует Reuters. Агентство также отмечает, что российская сеть наблюдателей Голос (накануне выборов власти РФ признали ее «иностранным агентом») «зафиксировала тысячи нарушений — включая угрозы в адрес наблюдателей и вброс бюллетеней, — вопиющие примеры которых распространялись в социальных сетях, при этом камеры запечатлели, как отдельные люди помещали в урны пачки бюллетеней». ЦИК РФ заявила, что зафиксировала лишь 12 случаев вброса бюллетеней в восьми регионах и что результаты голосования на этих избирательных участках будут аннулированы.

Reuters предполагает, что результаты выборов «вряд ли изменят политический ландшафт [в России], поскольку Путин, остающийся у власти в роли президента или премьер-министра с 1999 года, по-прежнему доминирует в преддверии следующих президентских выборов в 2024 году».

The Washington Post констатирует, что согласно предварительным итогам выборов путинская Единая Россия сохранит контроль над Госдумой — несмотря на то, что оппозиционные партии и наблюдатели «в течение трех дней сообщали о вбросах бюллетеней и других фальсификациях». «Голосование проходило на фоне широкомасштабного подавления оппозиции, длившегося несколько месяцев», — пишет WP о главном факторе, повлиявшем на выборы 2021 в РФ.

Ссылаясь на данные сети Голос, издание приводит примеры нарушений и на самих выборах: от запугивания наблюдателей до особенностей трехдневного голосования, которое на две ночи сделало бюллетени «уязвимыми для вмешательства». Сообщалось о случаях взлома контейнеров для их хранения, о ночной замене пломб либо хранении бюллетеней без видеонаблюдения.

Отдельно WP обращает внимание на противодействие системе «умного голосования», которую предложили соратники Навального — идее объединить протестные голоса, поддержав самого сильного противника единороссов в каждом округе. Однако приложение Smart Voting было удалено из магазинов Apple и Google в России, а Telegram временно заблокировал чат-ботов сети, дававших рекомендации о голосовании. Это решение раскритиковали как сторонники Навального (Леонид Волков заявил, что медиа-гиганты «открыли ящик Пандоры»), так и западные дипломаты. WP приводит слова Майкла Макфола, бывшего посла США в России, который осудил действие технологических компаний: «Возможно, компании, занимающиеся социальными сетями, не могут противостоять автократам. Но, что более важно, они могут перестать им помогать».

Издание также напоминает, что четыре победы Единой России на выборах с 2003 года превратили Госдуму «в послушный [Кремлю] орган, который подвергался критике за форсирование репрессивных законов». WP цитирует политолога Андрея Колесникова из Московского центра Карнеги, по словам которого истинная цель выборов и властей РФ — убедить оппонентов, что сопротивляться бесполезно.

«Как и любой автократический режим, они хотят полной поддержки, — поясняет Колесников. Им нужны большие цифры. Им мало 40% или 30%, как в демократических системах». По его оценке, недостаточно высокие показатели в Кремле считают проявлением «слабости». «Они хотят продемонстрировать, что «нас прежнему большинство, не выходите на улицы, потому что это бессмысленно — вас подавят», — передает политолог главный посыл властей РФ на выборах.

Им мало 40% или 30%, как в демократических системах. […] Они хотят продемонстрировать, что «нас прежнему большинство, не выходите на улицы, потому что это бессмысленно — вас подавят»

The New York Times в своем материале прямо отмечает, что выборы в Госдуму не были «ни свободными, ни справедливыми». И хотя итоги голосования «демонстрируют снижение поддержки партии Путина», Единая Россия, как ожидается, легко удержит власть, даже если число ее места в парламенте сократится, обобщает NYT первые итоги выборов, напоминая также о формальном значении российской Госдумы.

«Роль парламента в последние годы заключалась в основном в том, чтобы утвердить инициативы Кремля, одновременно обеспечивая видимость демократической легитимности власти Путина», — пишет американская газета. Как и другие издания, NYT перечисляет примеры нарушений в дни голосования; отмечает, что трехдневные выборы «увеличили вероятность мошенничества и усложнили процесс мониторинга», а также напоминает об общем контексте выборов: «Очевидно, опасаясь обнаружить осуждение [режима] в избирательных урнах, власти запретили почти всем известным деятелям оппозиции баллотироваться в парламент, вынудив многих диссидентов покинуть страну и объявив популярные независимые СМИ «иностранными агентами». Кроме того, на выборах «власти, казалось, сделали все возможное, чтобы привлечь к участию в голосовании типичную электоральную базу Единой России: бюджетников, военнослужащих и сотрудников спецслужб, пенсионеров».

NYT также делает акцент на том, что решение Google и Apple помочь российским властям заблокировать приложение команды Навального (Smart Voting для «умного голосования» стало «примечательной уступкой» компаний — особенно со стороны Google, чьи продукты (включая YouTube) ранее были платформой для свободного выражения мнений в РФ. По данным источников издания, пойти на такой шаг Google вынудили «конкретные угрозы судебного преследования» в отношении ряда сотрудников российского офиса, где работает более 100 человек.

В целом же, полагают авторы издания, «всплеск поддержки коммунистов и падение Единой России по всей стране отражают рост недовольства в России». NYT также называет «примечательным» заявление Геннадия Зюганова, лидера обычно лояльной Кремлю КПРФ, об «огромном количестве нарушений» и возможных уличных демонстрациях в ближайшие дни.

Atlantic Council еще накануне выборов констатировал, что голосованию предшествовал «перекрестный огонь двух компенсирующих трендов: Единая Россия исторически непопулярна, а режим [Путина] усилил репрессии до невиданного в постсоветскую эпоху уровня». «Если бы это были нормальные выборы в демократической стране, у Кремля были бы серьезные неприятности: по данным государственного социологического агентства, правящая партия Единая Россия [накануне выборов] набирала анемичные 29% на общероссийском уровне, — напоминали в Atlantic Council. — Но партия использует свой хорошо разработанный инструментарий для достижения желаемых результатов: лишь Единая Россия и горстка других лояльных режиму партий получат места в Госдуме». Поэтому «при достаточном количестве фальсификаций» для Кремля не составляло труда «добиться желаемого результата и продолжить свою притворную игру в демократию».

Atlantic Council также отмечает, что нынешние выборы — «последнее серьезное испытание для Кремля перед президентскими выборами 2024 года, на которых Путин, вероятно, будет стремиться продлить свое правление еще на два срока, вплоть до 2036-го, когда ему исполнится 83 года». «Учитывая, насколько тщательно российский режим выстроен вокруг этого человека, вопрос о его преемнике уже заведомо предельно сложен», — констатирует автор материала.

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