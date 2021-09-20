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Ученый объяснил, чем отличаются вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

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  • 20.09.2021, 11:45
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Ученый объяснил, чем отличаются вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт»

Одна из вакцин лучше подойдет людям с хроническими заболеваниями и тем, кто уже прививался раньше.

Российский инфекционист и главврач клинико-диагностической лаборатории Андрей Поздняков рассказал, чем отличаются две вакцины от коронавируса - «Спутник V» и «Спутник Лайт», пишет kp.by.

По его словам, в части фармакологической составляющей две вакцины ничем не отличаются.

- В каждой из вакцин был задействован ген S-белка, который был лишен возможности размножаться. Если из двух нужен только один компонент, то что делать со вторым? Изолированно второй компонент никому не нужен. Поэтому первый компонент изначально двухкомпонентной вакцины и зарегистрирован в качестве отдельного фармакологического препарата. В некоторых случаях необходимо введение только одного компонента вакцины.

Ученый отметил, что «Спутник V» выпускается в промышленных масштабах, а вот «Спутник Лайт» применяется гораздо реже, эта вакцина больше подходит для людей с хроническими заболеваниями и для тех, кто уже прививался раньше.

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