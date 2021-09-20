Доктор Мартов: Я не хочу перелистывать страницу, ради того, чтобы просто прокормиться 14 20.09.2021, 11:52

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Владимир Мартов

Фото: Александр Веледимович

Нам ничего не мешает быть в медицинском смысле Германией.

Реаниматолог из Витебска Владимир Мартов, который одним из первых честно заговорил о COVID в Беларуси и был уволен, до сих пор не вышел на работу.

После его критических высказываний об организации работы больниц во время пандемии — об аварии на кислородной станции Витебской больницы и гибели пациентов — с ним не продили контракт.

"Я не занимаюсь сейчас ничем. Пять месяцев не работаю, заботился немного о своем здоровье. Сейчас живу за городом", — рассказал Мартов в интервью nn.by. По его словам, чувствует себя спокойно "как в отпуске": "сижу один в деревне, топлю грубку".

Мартов не рассматривал вопрос о переезде в другую страну. Говорит, это принципиальная позиция — не хочет уезжать, "пока это возможно, пока нет угрозы безопасности".

"У меня были очень смешные споры с моими более молодыми и более продвинутыми коллегами — одна и та же тема, которую мы постоянно обсасывали с разных сторон. Говорили о том, что чем уезжать в Канаду и делать там Беларусь, надо делать в Беларуси Канаду", — отметил он.

Сейчас Мартов пытается собрать мысли в текст, пишет о том, что видел и о чем размышлял последнее время. Пока проанализировал первую волну коронавируса. Говорит, был убежден, что белорусские медики справятся с проблемой — ведь был же опыт 2009-го года, когда страна пережила эпидемию свиного гриппа, и "это было достаточно тяжело и страшно".

"У меня была иллюзия, что мы тоже должны справиться с COVID, в чем проблема? И когда мы просто все провалили... возник вопрос, который мы также обсуждали с молодыми коллегами в ординаторских: почему мы не Германия? А я не понимаю, почему. Ведь нам ничего не мешает быть в медицинском смысле Германией. Но мы не Германия, даже близко. Мы сделали все наоборот. И это непонятно", — говорит медик.

Он вспоминает, что в больнице "просто запретили профессионально готовиться к COVID, так как было принято решение: “Ничего страшного, и так переживем, ничего не надо делать". По словам Мартова, для профессионала — это дико.

Мартов говорит, что ему предлагали работу. Но уезжать за границу он не хочет, а подработки, чтобы пересидеть, ему не подходят.

"Я не хочу перелистывать страницу, ради того, чтобы просто прокормиться. Вот такой лозунг у меня", — признается медик.

Он не пытался устроиться в государственные медучреждения, потому не знает, есть ли его фамлия в "черном списке". Говорит, пока сам не готов вернуться в систему.

"Ведь нужно будет вступить в профсоюз, сдать деньги на Красный Крест, подписаться на газеты... Я буду вынужден снова погрузиться в систему, которая точно не про медицину. Медицина мне очень интересна, а эта мишура вокруг которой кормятся вся эта компания, это же ужасно. И, если честно говорить, просто неприлично. И с этим очень не хочется снова сталкиваться", — говорит Владимир Мартов.

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