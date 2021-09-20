Ученые опровергли популярное мнение о гаджетах 11 20.09.2021, 12:10

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Время, проведенное перед экраном, может оказаться не настолько вредным для ребенка, как принято считать.

Исследователи проанализировали данные 11,8 тыс. детей в возрасте 9–10 лет и не обнаружили существенной зависимости между количеством проведенных перед экраном часов и поведенческими проблемами. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE, пишет «Вокруг света».

Исследование показало, что в среднем мальчики проводят с экранами на 45 минут больше, чем девочки, — почти пять часов в день в выходные и четыре часа в будние дни. Мальчики и девочки по-разному использовали экраны: мальчики в два раза больше времени проводили за видеоиграми, а девочки — в социальных сетях.

Как и предыдущие, более мелкие исследования, новая работа показала, что дети, которые проводят больше времени перед экранами, как правило, страдают расстройством внимания, нарушением сна или демонстрируют более низкую успеваемость. Однако по сравнению с другими факторами, влияющими на их жизнь, влияние экранного времени было незначительным. Например, социально-экономический статус ребенка в 2,5 раза сильнее влияет на такие поведенческие результаты.

Более того, экранное время может даже оказаться полезным. Как выяснили исследователи, у детей, которые проводили больше времени перед экранами, было больше близких друзей.

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