Белорус выиграл турнир по покеру за $342 тысячи 2 20.09.2021, 12:28

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Никита Бодяковский

Турнир продолжался в течение двух дней.

Белорусская звезда покера Никита Бодяковский стал победителем турнира $25,000 No—Limit Hold’em в рамках серии 2021 Poker Masters, которая проходит с 7 по 19 сентября в американском Лас-Вегасе, пишет belmir.by.

На турнире было зарегистрировано 38 входов в игру со взносом в 25 тысяч долларов. Он продолжался в течение двух дней. При этом под конец за столом остались очень сильные игроки: например, Даниэль Негреану и Джейсон Кун, занимающие в мировом рейтинге выигранных за все время призовых 3-е и 11-е места соответственно.

Итоговую же победу и 342 тысячи долларов призовых наш соотечественник завоевал в противостоянии с Сетом Дэвисом, у которого сразу был солидный перевес в фишках – 2,9 млн против 1,9 млн. Однако в двух критически важных раздачах белорусу оба раза помогли выпадавшие на стол в самом конце «девятки».

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