Что известно о трех мигрантах, которые погибли около границы с Беларусью 11 20.09.2021, 12:38

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Спасательная операция около реки Супрасль.

Фото: poranny.pl

Сейчас делом погибших мигрантов занимается местная прокуратура.

В минувшее воскресенье, польские пограничники рассказали о том, что на приграничной территории были найдены тела трех мигрантов. Портал Zerkalo.io собрал все, что известно о происшествии на границе с Беларусью.

Польские пограничники в минувшее воскресенье сообщили о том, что в приграничном районе были найдены трупы трех человек. По информации польского издания «Wyborcza», один из них — это гражданин Ирака.

Его тело нашли в деревне Двожиско (регион — Подлясье), которая находится около трех границ — польской, литовской и белорусской в середине Августовской пущи.

Мужчина был в составе группы иракцев, состоящей из трех человек. Скорее всего, как сообщает «Wyborcza», смерть наступила от переохлаждения.

Двух других мигрантов забрали в больницы Сувалок и Августова. Данная группа мигрантов находились в 10 километрах от границы Польши с Литвой, откуда могли попасть на польскую территорию. Когда их обнаружили пограничники, один из иракцев уже был мертв.

Еще два тела — гражданина Конго и гражданина Камеруна — нашли также на территории Подляшского воеводства.

Сейчас делом погибших мигрантов занимается местная прокуратура.

Происшествие прокомментировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook:

— На месте работают службы и прокуратура, которая выясняет причины трагического происшествия, — написал премьер-министр Польши. — Следует изучить возможную связь вышеупомянутых драматических событий с белорусскими провокационными действиями, которые имеют место сейчас на нашей восточной границе.

Представитель президента Польши Анджей Дера заявил, что, по его мнению, трагедия на польско-белорусской границе произошла из-за политики властей Беларуси. Анджей Дера сказал, что это связано с решением властей Беларуси отправить мигрантов на границу с Польшей, несмотря на чрезвычайное положение в приграничных регионах Польши.

«Трагедия произошла, потому что белорусская сторона упрощает пересечение границы. Несмотря на чрезвычайное положение, эти люди как-то проникают. Во-первых, они нарушают закон. Во-вторых, они не знают этой местности, попадают в такие места, откуда сложно выбраться. В Польше очень холодно. Для людей, которые не привыкли к таким температурам, это уже убийственная температура. В результате это привело к трагедии», — сказал он.

Как сообщает издание «Kurier poranny», в минувшее воскресенье пограничники совместно с военными, полицией и пожарной службой проводили спасательную операцию на болотах в разливе реки Супрасль около польско-белорусской границы. Там удалось спасти 8 мигрантов. Семь человек — это граждане Сирии, один — из Конго.

Спасательная операция развернулась утром 19 сентября около деревни Пеньки. Три женщины и пять мужчин не могли выбраться из болота.

Пограничники и спасатели выносили людей на сухое место и уже там их принимали медики. На помощь также вызвали вертолет.

В больницу забрали семь человек — 5 мужчин и 2 женщины. Еще одна мигрантка сейчас находится под охраной пограничников.

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