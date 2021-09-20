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Стало известно, в какой стране ЕС самый высокий процент вакцинированных среди взрослых

  • 20.09.2021, 12:50
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Стало известно, в какой стране ЕС самый высокий процент вакцинированных среди взрослых

В ней вакцинировали 90% взрослого населения.

Ирландия вакцинировала от коронавируса 90% граждан старше 16 лет, что делает ее страной ЕС с самой высокой долей вакцинированных, пишет "Гордон".

За Ирландией по доле привитых от коронавируса граждан в ЕС следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто принимал участие в развертывании кампании по вакцинации, а глава службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство страны также решило с 22 октября отменить большинства ограничений. На этой неделе ожидается, что многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

Также с сегодняшнего дня отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

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