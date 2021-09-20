Бизнесмен Кнырович: Бело-красно-белый флаг символизирует единство белорусов 20.09.2021, 13:01

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Александр Кнырович

Фото: tut.by

А также их бесконечный поступок.

Бизнесмен Александр Кнырович провел в неволе четыре с половиной года за то, что власти назвали коррупцией. Сам он, как и прежде, считает, что его наказали за обычную хозяйственную деятельность. Месяц назад Кнырович вышел на свободу, теперь он уже за границей, недавно присоединился к команде стартап-хаба «Imaguru», пишет «Белсат».

В 2016 году Кнырович размышлял на Facebook о том, что Беларусь могла бы вместо красно-зеленого и бело-красно-белого выбрать себе новый флаг, чтобы «не цепляться за прошлое».

«Знаете, в 2016 году мы были в совершенно другой ситуации, – отвечает он. – Я мог себе позволить полушуточный-полусерьезный материал о том, что разные флаги разъединяют, мол, давайте ради объединения сделаем какой-то один флаг. В этом было много очень легкой болтовни.

Когда же пришел 2020 год, время для такой публицистической легкости абсолютно прошло. Для меня сегодня нет такого формата, возможности обсуждать альтернативные флаги Беларуси. Это за пределами разумного. Дело ведь не в самом бело-красно-белом флаге, а в том, что он символизирует. А сегодня он символизирует бесконечный поступок и единство очень большого количества людей – а также очень большую трагедию, связанную со смертями, кровью».

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