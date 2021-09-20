За 5 лет в Беларуси выжило только одно из двух новых предприятий 20.09.2021, 13:03

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Среди зарегистрированных в 2015 году в Беларуси предприятий до 2020 дожило лишь каждое второе.

Об этом говорится в статистическом бюллетене «Бизнес-демография в Республике Беларусь, 2021», который выпустил Национальный статистический комитет, пишет thinktanks.by.

Как свидетельствуют опубликованные в статбюллетене данные, в 2015 году в стране «родилось» 8 тысяч 832 предприятия. Однако к 2020 году из них «выжило» только 4 тысяч 594 предприятия или 52%. Наибольшую выживаемость продемонстрировали компании Гродненской области. Там количество сохранившихся предприятий составило 60,9%. Наименьшая выживаемость оказалась у фирм Могилевской области – 49,3%. Доля предприятий, зарегистрированных в 2015 году и доживших до 2020 в Минске, совпала с общебелорусским показателем – 52%.

Как показывает статистика, в 2020 году в Беларуси зафиксирован спад регистрации новых компаний. Если в 2019 году в стране появилось 9 293 новых предприятия, то в 2020 году - 7 153. Спад был зафиксирован и среди активно действующих предприятий. В 2019 году таких было 106 916 единиц, а в 2020 - 104 877. В то же время данных по «умершим» предприятиям за 2020 год в статистическом бюллетене нет. Поэтому нельзя понять, превысила ли в пандемийный год смертность предприятий их рождаемость.

Также из свежих статистических данных сложно понять динамику процессов, связанных с выживаемостью компаний в разных отраслях экономики, так как данные по смертности предприятий там представлены за 2018 год.

Как поясняет Белстат, бизнес-демография – отрасль статистики, объектом исследования которой являются демографические процессы, происходящие с юридическими лицами, являющимися коммерческими организациями. Статистические показатели бизнес-демографии рассчитываются по предприятиям – единицам статистического наблюдения, соответствующим юридическим лицам, являющимся коммерческими организациями, за исключением юридических лиц с основным видом экономической деятельности, относящимся к секции О «Государственное управление» общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 005-2011 «Виды экономической деятельности» (соответствует КДЕС, ред. 2).

В отличие от показателей количества субъектов хозяйствования, основанных на их государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности), ключевым моментом бизнес-демографии является понятие активности предприятия. Активность предприятия определяется наличием у него численности наемных работников и (или) оборота, превышающих нулевое значение.

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