The Washington Post: Байден закрепил внешнюю политику Трампа 1 20.09.2021, 13:09

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Джо Байден

Фото: Getty Images

Из-за этого растет беспокойство союзников США.

21 сентября президент США Джо Байден выступит со своей речью перед Генеральной Ассамблеей ООН. Эта речь будет звучать в решающий момент президентства Байдена и будет иметь особое влияние на то, как ее воспринимают за рубежом. После почти восьми месяцев наблюдения за политикой и риторикой Байдена многие аналитики были удивлены, обнаружив, что его внешняя политика часто была продолжением политики предшественника Дональда Трампа, приводит статью The Washington Post «Зеркало недели. Украина».

Часть недоверия к США стала следствием вывода американских войск из Афганистана. Один немецкий дипломат сказал, что, по его мнению, администрация Трампа больше обращалась к мнению союзников в этом вопросе, чем Байден. А недавно новый оборонный альянс США с Британией и Австралией разозлил французов.

Но рост беспокойства выходит за рамки отдельных эпизодов политики Байдена. Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что в отношениях с Вашингтоном по различным вопросам, начиная от вакцин и заканчивая ограничениями на поездки, политика Байдена выглядит как «Америка прежде всего», независимо от риторики.

Канадский политик отметил, что политика Байдена «Покупай американское» в действительности является более протекционистской, чем торговая политика Трампа. Несмотря на неоднократную критику тарифов Трампа, Байден оставил почти все из них. Ключевые союзники США в Азии продолжают давить на Байдена, чтобы он вернулся к транстихоокеанскому партнерству.

Еще один яркий пример внешней политики Байдена, который напоминает Трампа - соглашение с Ираном, одно из знаковых достижений администрации Обамы. На протяжении всей своей предвыборной кампании Байден утверждал, что выход Трампа из ядерной сделки был кардинальной ошибкой, и что он, как президент, снова присоединится к сделке, пока Иран будет придерживаться требований. Его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан описал повторное введение Трампом санкций против Тегерана, несмотря на противодействие со стороны союзников США, как «хищную односторонность».

Но с момента вступления в должность Байден не вернулся к соглашению и даже продолжил некоторые санкции. Чиновники Байдена хотят «продлить и укрепить» ядерную сделку. Но пока такая стратегия Трампа-Байдена не сработала. Запасы обогащенного урана в Иране выросли.

Также можно вспомнить и о политике в отношении Кубы. Администрация Барака Обамы была достаточно решительной, чтобы справиться с одним из самых ярких провалов во внешней политике США. Изолировав и санкционировав Кубу с 1960 года, чтобы спровоцировать смену режима в этой стране, США вместо этого укрепили коммунистическое правительство Кубы. Фидель Кастро вызвал националистический пыл, обвиняя во всех проблемах эмбарго, и он в конце концов продержался у власти достаточно долго.

Как и в Иране, цену такой политики часто платят обычные люди. Одним из самых жестоких аспектов санкционной политики Америки является то, что она так легко разворачивается, так как удовлетворяет специальные группы интересов в Вашингтоне и является безболезненной для американцев, но наносит ущерб бедным и бессильным - миллионам простых жителей Кубы и Ирана.

Обама начал ослаблять политику в отношении Кубы. Трамп изменил курс. Байден придерживается политики Трампа и фактически усилил санкции.

Байден и его команда часто критиковали Трампа за его нападение на международный порядок, основанный на правилах. Но как можно восстановить такую систему, поддерживая открытый протекционизм, односторонние санкции и ограниченные консультации с союзниками.

Негативное влияние также несет и ограничение на въезд в США для европейцев.

«Американцы превратили в кошмар въезд европейцев в США. И это кажется настолько несправедливым, поскольку у нас более высокие показатели вакцинации и более низкий уровень распространения коронавируса», - сказал сотрудник британского аэропорта.

Эгоизм Трампа должен стать отклонением. Байден может использовать ООН, чтобы вернуться к интернационализму, который понимает, что страны не просто создают союзы с Америкой из-за страха, коррупции или проблем безопасности. Они делают это потому, что некоторые президенты США сформулировали и проводили политику, которая, всегда внимательно относясь к интересам Америки, также пыталась построить открытый, основанный на правилах международный порядок, помогая другим странам. Однако, если Джо Байден продолжит свой нынешний курс, историки когда-то могут написать о нем как о президенте, который закрепил внешнюю политику Дональда Трампа, резюмирует издание.

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