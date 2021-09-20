Минчане бойкотируют астрономические счета от ЖКХ 5 20.09.2021, 13:19

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Белорусы отказались платить за плановый ремонт, некоторым отключили электричество.

В редакцию Onlíner обратились обеспокоенные жители дома №41 на проспекте Любимова: ЖКХ покрасило стены в их подъезде, а потом выставило счет. Причем суммы нешуточные — доходят до 400 рублей с квартиры. Люди не понимают, почему должны платить за то, чего не просили: «Нас даже не уведомили, про суммы не говорили, а теперь требуют оплаты. Разве это нормально?» В ЖКХ ошибок не признают и предупреждают — за неуплату будут отключать электричество.

«Ребята, за чей счет банкет?»

Если капитальный ремонт домов проводится за счет ежемесячных отчислений в рамках «коммуналки», то плановый оплачивается отдельно. Об этом жители третьего, четвертого, пятого и шестого подъездов дома на проспекте Любимова узнали в текущем году. Покраска подъезда стала семьям в 250—400 рублей. Такие суммы людей порядком удивили.

— Все началось еще в декабре прошлого года, — рассказывает житель дома Александр, который попросил не публиковать его фото в статье. — Какие-то строители стали ходить по подъезду, что-то красить. Я удивился — все-таки мы следим за состоянием подъезда, приводим лестничные пролеты в порядок, да и в целом большинство этажей были в отличном состоянии. Спрашиваю: «Ребята, за чей счет банкет?»

Говорят — бесплатно, поручение ЖКХ.

Параллельно об активности в подъезде поинтересовалось еще несколько соседей. Ответ тот же. Люди успокоились, а в апреле пришел счет. Оказалось, за покраску все-таки придется заплатить.

— В апреле пришла мартовская жировка со строчкой «Возмещение ремонта». На мою 4-комнатную квартиру насчитали 68 рублей. Думаю — ну один раз, так и быть, заплачу, все-таки уже покрасили. А в итоге выяснилось, что сумма разбита на части, платить придется аж до сентября. То есть в конце получается очень интересная цифра — 411,18 рубля с квартиры, — возмущается житель. — При этом замечу, что у нас 9-этажный дом: первый этаж — магазины, второй — технический, выше — жилье (по три квартиры на этаже). С каждого подъезда за покраску стен запросили 6800 рублей, даже не предупредив!

«Не столько денег жалко, сколько хотелось бы быть предупрежденными о „внеплановых“ тратах»

При этом к качеству ремонта у жителей тоже есть вопросы — где-то остались подтеки, трещины, неаккуратность. «Уж за такие деньги можно было и получше!» — считают минчане, показывая недочеты.

— Больше всего возмущает отношение.

Не столько денег жалко, сколько хотелось бы быть предупрежденными о «внеплановых» тратах наших семей, — продолжает Александр. — Поймите, мы не против ремонта. Но проводиться он должен только после общего собрания, где собственники решают, кто, как, за сколько и в каком объеме будет его делать. Если бы мы услышали эти цифры вовремя, то сами бы собрались и за выходные все сделали. Сами бы комиссию пригласили, чтобы все было правильно, но нас просто поставили перед фактом. И в этом наша главная претензия.

Такого мнения придерживаются многие жители перечисленных подъездов. Некоторые попросту отказались платить за ремонт. Жильцам выставляют пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг, а часть квартир уже отключают от электричества.

— Мы обращались в ЖКХ по этому вопросу, но видим только отписки. В итоге они прислали смету, документы, но, к примеру, на акте принятия работ ни одной подписи жильца подъезда нет. Как это? Ведь мы же платим, мы и должны принимать работы, — удивляется другой житель дома. — В ЖКХ говорят, что собрания не было из-за пандемии, но разве нельзя было расклеить листовки на подъездах, на жировках информацию напечатать, раскидать уведомления по ящикам? Они ссылаются на то, что план по текущему ремонту расписан на их сайте, но разве кто-то туда заходит? Это обязанность ЖКХ уведомить жителей о работах, за которые в итоге потребуют деньги.

Речь же про немаленькие суммы, и людям надо как-то планировать свой бюджет.

Помимо всего, в ЖКХ есть годовой план по выполнению определенных объемов строительно-монтажных работ, по которому они отчитываются перед администрацией Московского района, а администрация в свою очередь, стремясь выполнить плановые показатели по вышеуказанным работам, отчитывается перед Мингорисполкомом, ведь за их невыполнение должностным лицам грозит депремирование. По мнению жителей подъездов, такая схема по выполнению планов строительно-монтажных работ является искусственно навязанной жильцам, а фактически требуемые работы по подъездам необходимы были в меньших объемах.

Со слов жителей, «шевелиться» в ЖКХ начали только после того, как не увидели оплат. Сразу появилось объявление о собрании, на которое пришло порядка 50 человек, но договориться у сторон не получилось:

— Из ЖКХ нам прислали двух девушек: одна на камеру снимала, другая общалась. По итогу ни на один наш вопрос не ответила, ссылаясь, что это не в ее компетенции. Но а зачем, спрашивается, ее прислали?

Мы составили протокол, прописали все нарушения, подписались. Но толку? Никаких альтернатив нам не предложили.

Со слов людей, они готовы компенсировать траты частично, поскольку ремонт требовался только первым двум этажам, но в ЖКХ про компромиссы слушать не хотят.

— Ладно, если бы весь подъезд был убитый, но у нас максимум два этажа требовали косметики, остальные были в полном порядке. Мы написали в ЖКХ №1 Московского района письмо, объяснили, что нам не надо было делать все девять этажей, поэтому готовы оплатить только 20% от выставленной суммы. Но коммунальщики не согласились. На сегодня мы готовы оплатить 50%, но и этого им мало, — делятся жильцы.

— При этом реальные проблемы — разваливающийся порог, опасная яма возле подъезда, облупленный фасад — как были, так и есть.

— Людей не информировали о работах, в акте приемки нет наших подписей, даже тендер и тот прошел с нарушениями: в составе комиссии было 15 человек, а подписей только 5, хотя по закону должно быть не меньше 2/3 состава — минимум 10! И в первом, и во втором протоколе только 5, — продолжают минчане. — Если бы мы не были уверены в своей правоте, то в эту «драку» не полезли бы. Самое неприятное для нас то, что с нами не было диалога. Нам не так жалко денег, сколько неприятно отсутствие уважения со стороны властей. Мы люди, мы хотим, чтобы с нашим мнением считались, особенно за наши деньги. Никому не нравится чувствовать себя в дураках. Но выходит так, что людей за людей не считают. А мы хотим по закону жить и чтобы этот закон соблюдали все.

Список нарушений жители отправляли в администрацию района, ЖКХ, Мингорисполком и даже Госконтроль. Основные претензии жильцов к ЖКХ выглядят так.

Однако решения проблемы ни в одной из структур так и не предложили.

Что говорят в ЖКХ

Журналисты связались с представителями ЖКХ №1 Московского района, и там, конечно, ситуацию видят иначе. Со слов коммунальщиков, никаких нарушений не было, а вопросы у жителей возникли только на этапе оплаты.

— Ремонт подъездов выполнен согласно законодательству Республики Беларусь и методическим рекомендациям Постановления №5 Министерства жилищно-коммунального хозяйства, — отметили в ЖКХ. — С жильцами неоднократно проводились собрания. Два раза после выполненного ремонта, где присутствовала подрядная организация. Текущий ремонт выполнен на основании процедуры закупок (тендера), который выиграла подрядная организация ООО «Макенда», выполнив работы в соответствии со сметной документацией. Реестр начислений жильцам выставлен согласно выполненным работам, и в актах выполненных работ имеются подписи третьего, четвертого, пятого и шестого подъездов (в редакции этих документов нет. — Прим).

Со слов представителей ЖКХ, перед началом работ жителей пятого и шестого подъездов собирали, а жителей третьего и четвертого подъездов уведомили «способом вбрасывания в почтовый ящик листков уведомлений, где была прописана сумма за квадратный метр работ». Вместе с тем жильцы говорят, что никаких листовок не было, иначе они бы стали возмущаться еще тогда.

— Говорить можно все что угодно, — комментируют это несоответствие мнений в ЖКХ.

— Почему они подняли этот вопрос, когда ремонт уже готов?

Жильцы не были против, когда ремонт выполнялся, потому что думали, что государство, как всегда, все им сделает бесплатно. Но, увы, сейчас за все нужно платить. Как только пришел счет, так и начались вопросы. Я не знаю, что за строитель им сказал, что ремонт бесплатный. Это неправда. Мы неоднократно объясняли им всю эту информацию, и письменно, и устно, — нарушений никаких не было.

В ЖКХ также подтвердили, что за недоплаты по коммунальным платежам людям уже начали отключать электричество.

— Текущий ремонт — это основная жилищно-коммунальная услуга. При неоплате применяются меры, — сказали на том конце провода.

А вот на вопрос, почему руководство ЖКХ лишили премий, если все было сделано по закону, нам ответить не смогли.

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