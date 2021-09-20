Сергей Гуренко уволен с поста главного тренера солигорского «Шахтера» 6 20.09.2021, 13:57

3,750

Сергей Гуренко

Примечательно, что Гуренко заступил на пост только 23 июля этого года.

Солигорскиий футбольный клуб «Шахтер» уволил тренера Сергея Гуренко, об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ФК. «Руководство клуба и главный тренер первой команды Сергей Гуренко пришли к решению прекратить сотрудничество», — сказано в сообщении.

Сообщается, что до назначения нового главного тренера готовить команду будет тренерский штаб во главе с наставником дублирующего состава Станиславом Суворовым.

Сергей Гуренко заступил на пост главного тренера «Шахтера» 23 июля этого года. Под его руководством «горняки» провели семь матчей, в которых добились лишь двух побед, четыре раза проиграли и один раз сыграли в ничью. За это время «Шахтер» вылетел из двух турниров: отбора Лиги коференций (проиграл в ответном матче люксембуржскому клубу «Фола» 1:0), а также Кубка Беларуси (в 1/8 финала, играя больше получаса в большинстве, проиграл «Гомелю» 1:2). Последним матчем для Гуренко стала игра с БАТЭ в Борисове, в ней солигорчане уступили 1:0, пропустив решающий гол на последних минутах.

Ранее Гуренко тренировал минское «Динамо», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и литовский «Ритеряй». В качестве футболиста поиграл за такие клубы, как «Рома», «Парма», «Пьяченца», однако лучшим этапом его карьеры стали выступления за московский «Локомотив».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».