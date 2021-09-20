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Сергей Гуренко уволен с поста главного тренера солигорского «Шахтера»

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  • 20.09.2021, 13:57
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Сергей Гуренко уволен с поста главного тренера солигорского «Шахтера»
Сергей Гуренко

Примечательно, что Гуренко заступил на пост только 23 июля этого года.

Солигорскиий футбольный клуб «Шахтер» уволил тренера Сергея Гуренко, об этом сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу ФК. «Руководство клуба и главный тренер первой команды Сергей Гуренко пришли к решению прекратить сотрудничество», — сказано в сообщении.

Сообщается, что до назначения нового главного тренера готовить команду будет тренерский штаб во главе с наставником дублирующего состава Станиславом Суворовым.

Сергей Гуренко заступил на пост главного тренера «Шахтера» 23 июля этого года. Под его руководством «горняки» провели семь матчей, в которых добились лишь двух побед, четыре раза проиграли и один раз сыграли в ничью. За это время «Шахтер» вылетел из двух турниров: отбора Лиги коференций (проиграл в ответном матче люксембуржскому клубу «Фола» 1:0), а также Кубка Беларуси (в 1/8 финала, играя больше получаса в большинстве, проиграл «Гомелю» 1:2). Последним матчем для Гуренко стала игра с БАТЭ в Борисове, в ней солигорчане уступили 1:0, пропустив решающий гол на последних минутах.

Ранее Гуренко тренировал минское «Динамо», жодинское «Торпедо-БелАЗ» и литовский «Ритеряй». В качестве футболиста поиграл за такие клубы, как «Рома», «Парма», «Пьяченца», однако лучшим этапом его карьеры стали выступления за московский «Локомотив».

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