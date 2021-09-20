Глава польского МВД: Погибший мигрант мог получить таблетку от белорусских военных

Глава польского МВД: Погибший мигрант мог получить таблетку от белорусских военных7
- 20.09.2021, 14:26
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Проводится токсилогическая экспертиза.
В минувшее воскресенье, польские пограничники рассказали о том, что на приграничной территории были найдены тела трех мигрантов.
Глава МВД Мариуш Каминьский рассказал, что знает о ходе дела, пишет tvn.24:
— Два беженца, которые сопровождали погибшего, передали информацию о приеме умершим таблетки, которую он должен был получить от белорусского солдата, которая должна была помочь ему, когда его силы будут исчерпаны. Проводятся токсикологические исследования, которые должны подтвердить, могло ли это повлиять на эти трагические обстоятельства.