Глава польского МВД: Погибший мигрант мог получить таблетку от белорусских военных 7 20.09.2021, 14:26

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Мариуш Каминьский

Фото: @MSWiA_GOV_PL

Проводится токсилогическая экспертиза.

В минувшее воскресенье, польские пограничники рассказали о том, что на приграничной территории были найдены тела трех мигрантов.

Глава МВД Мариуш Каминьский рассказал, что знает о ходе дела, пишет tvn.24:

— Два беженца, которые сопровождали погибшего, передали информацию о приеме умершим таблетки, которую он должен был получить от белорусского солдата, которая должна была помочь ему, когда его силы будут исчерпаны. Проводятся токсикологические исследования, которые должны подтвердить, могло ли это повлиять на эти трагические обстоятельства.

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